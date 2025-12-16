Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

Для України важливі репаріаційні кредити.

Що буде, якщо Путін не захоче миру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram

Основні тези:

Путін відкине мир — тиск Заходу посилиться

Україні потрібні репараційні кошти із заморожених активів РФ

США можуть збільшити санкції та озброєння у разі зриву дипломатії

Президент Володимир Зеленський заявив, що відмова Кремля від будь-яких мирних пропозицій призведе до подальшої ескалації та посилення міжнародного тиску на Росію. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після переговорів у Берліні, пише ТСН.

Глава держави порівняв можливий розвиток подій із турбулентністю під час перельоту, натякаючи, що ситуація може стати значно складнішою, якщо Москва остаточно заблокує дипломатичні шляхи.

За словами Зеленського, Україні критично важливо отримати репараційні кредити, сформовані за рахунок заморожених російських активів. Ці кошти мають стати фінансовою "подушкою безпеки" для української економіки у разі, якщо агресія РФ триватиме.

Окремо президент підкреслив роль санкційного тиску та військової підтримки. Він зазначив, що Сполучені Штати можуть посилити обмеження проти Росії та збільшити обсяги озброєння для України, якщо Кремль і надалі відмовлятиметься від мирних ініціатив.

Зеленський наголосив, що логіка проста: якщо Вашингтон готовий надавати Україні гарантії безпеки у разі порушення домовленостей, то така ж реакція має бути й тоді, коли Росія взагалі не бажає завершувати війну.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Мирні переговори - останні новини

У Берліні відбулися дводенні переговори між Україною, США та європейськими партнерами, які дали змогу досягти прогресу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання.

Як писав Главред, лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив пропозицію про можливе різдвяне перемир'я з Росією. За його словами, російська сторона могла б на кілька днів припинити обстріли, що стало б першим кроком до мирного врегулювання.

