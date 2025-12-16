Вище на дві голови: Джанабаєва показала дорослого сина Меладзе

Альбіна Джанабаєва і Меладзе поділилися своїми новорічними традиціями.

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе виховують трьох дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альбіна Джанабаєва

Який вигляд мають діти Меладзе і Джанабаєвої

Чим поділилася співачка

Російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала своїх дорослих дітей від свого чоловіка і співака Валерія Меладзе.

На своїй сторінці в Instagram, співачка поділилася короткою історією та низкою фотографій, якими хотіла показати, як у їхній родині святкують новорічні свята.

Вона опублікувала сімейне фото, де зображені троє дітей пари - два хлопчики і дівчинка. Джанабаєва також показала старшого сина Костянтина, якого вже важко назвати дитиною, оскільки вона на дві голови вища за саму Альбіну.

Альбіна Джанабаєва показала дорослих дітей / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

За словами Альбіни, в їхній родині є новорічні традиції. Зокрема, вона розповідає, що вони прикрашають дім і ялинку, гуляють новорічними локаціями та готують святкову їжу.

Альбіна Джанабаєва показала дорослих дітей / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Джанабаєва також додала, що разом із чоловіком вони люблять вмикати новорічну музику, щоб створювати собі новорічний настрій.

Про персону: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

