Джамала розкрила секрет неймовірного схуднення після третіх пологів

Співачка Джамала поділилася несподіваною властивістю свого організму.

Джамала / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

Українська артистка та музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала зізналася, як їй вдалося схуднути після третіх пологів.

Про це вона розповіла у програмі "Ранок у великому місті". За словами співачки, нічого специфічного в її програмі немає і вона не вдавалася до допомоги уколів.

За словами Джамали, як вона раніше ділилася з Главредом, їй допоміг спорт, правильне харчування і припинення грудного вигодовування. Джамала каже, що так її організм реагував після кожних пологів. Щойно вона переставала годувати грудьми, її вага різко знижувалася.

Джамала розповіла про схуднення/ instagram.com/jamalajaaaa

"Ні, я не колола уколи для схуднення. Спорт, пілатес, їжа. Мені підійшло не вечеряти. Я годувала грудьми, минув час. За перший тиждень, коли кинула годувати, я скинула сім кілограмів. Потім вага сама потроху почала спадати, як і в перший, і вдруге. Це можна простежити за моїми фотографіями. Я, в принципі, завжди поверталася у свою форму, але втретє, напевно, довше", - поділилася Джамала.

Джамала повернулася в шикарну форму / instagram.com/jamalajaaaa

Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944".

