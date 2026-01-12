Вийшла і задала жару: Камерон Діас вперше за рік з'явилася на червоній доріжці

53-річна Діас просто сліпуча.

Камерон Діас зараз - акторка підкорила червону доріжку витонченим виглядом / колаж: Главред, фото: imdb.com

Стисло:

Камерон Діас практично не з'являється на публіці

Її недавня поява на червоній доріжці наробила галасу в пресі

Американська акторка і модель Камерон Діас у 2018 році пішла з кіно - два десятиліття вона не сходила з екранів і обкладинок модних журналів, що добряче втомило зірку. Близько семи років Діас присвятила виключно родині - вона зникла зі світських хронік і практично не давала інтерв'ю.

У 2025 році відбулося повернення Камерон - вона знялася в новому фільмі і поступово повертається на червоні доріжки. Її перший за рік вихід у світ активно обговорюють західні ЗМІ.

Так, 9 січня в Лос-Анджелесі Камерон Діас з'явилася на модній премії The 2026 WWD Style Awards, повідомляє Daily Mail. Вона була одягнена в чорну сукню до щиколоток і чорний піджак-оверсайз чоловічого крою. Макіяж акторка обрала "голлівудський" - чорна стрілка на верхній повіці і яскраво-червоні губи. Варто відзначити, що Діас, яка обрала для себе натуральне старіння, не уникала крупних планів папараці, і охоче фотографувалася.

Cameron Diaz, 53, flaunts VERY youthful appearance on rare red carpet at glitzy 2026 WWD Style Awards https://t.co/W6uC8FQDli — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 10 січня 2026

Про персону: Камерон Діас Камерон Діас - американська акторка та модель. Має іменну зірку на голлівудській Алеї Слави. Виступає здебільшого в комедійних амплуа, хоча на її рахунку є і драматичні ролі. Найвідоміші фільми з її участю: "Маска", трилогія "Ангели Чарлі", "Дещо про Мері", "Ванільне небо". Голосом Діас говорить принцеса Фіона, кохана, а пізніше - дружина головного героя мультфраншизи "Шрек".

