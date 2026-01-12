В одному з регіонів України посилять контроль за військовим обліком: що зміниться

Міська рада планує нові формати інформування та консультацій для громадян.

Полтавська влада створює комісію для перевірки дотримання правил військового обліку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

У Полтаві створять комісію для контролю військового обліку

Підприємства мають повідомляти про громадян, які ухиляються від обліку

Поліція допомагатиме доставляти таких осіб до ТЦК

У Полтаві планують створити спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства та установи на дотримання правил військового обліку. Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на рішення виконавчого комітету міської ради від 9 січня.

Що перевірятиме комісія

За даними видання, комісія контролюватиме правильність ведення списків, своєчасне звіряння даних із територіальними центрами комплектування (ТЦК) та наявність відповідальних осіб за військовий облік.

Обов’язки підприємств та взаємодія з поліцією

Підприємства та установи зобов’яжуть повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на обліку або порушують його правила. Також буде посилено взаємодію з поліцією щодо розшуку та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

"Осіб, яких розшукує ТЦК, можуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. У разі необхідності поліція може доставити таких громадян до ТЦК для оформлення документів", – зазначає видання.

Інформування населення

Міська влада також має намір активніше інформувати населення про правила військового обліку через медіа та офіційний сайт ради, а також запровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни – думка експерта

Військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення Україна живе в умовах одночасного воєнного стану та мобілізації.

За його словами, навіть коли війна завершиться і буде встановлено мир, потреба у мобілізації не зникне.

"Після завершення бойових дій Україні знадобиться близько 300–500 тисяч військових для ротаційних заходів, адже чимало людей воюють ще з 2014 року", – зазначає Романенко.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як писав Главред, мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Крім того, в Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

