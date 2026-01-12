В одному з регіонів України посилять контроль за військовим обліком: що зміниться

Коротко:
- У Полтаві створять комісію для контролю військового обліку
- Підприємства мають повідомляти про громадян, які ухиляються від обліку
- Поліція допомагатиме доставляти таких осіб до ТЦК
У Полтаві планують створити спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства та установи на дотримання правил військового обліку. Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на рішення виконавчого комітету міської ради від 9 січня.
Що перевірятиме комісія
За даними видання, комісія контролюватиме правильність ведення списків, своєчасне звіряння даних із територіальними центрами комплектування (ТЦК) та наявність відповідальних осіб за військовий облік.
Обов’язки підприємств та взаємодія з поліцією
Підприємства та установи зобов’яжуть повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на обліку або порушують його правила. Також буде посилено взаємодію з поліцією щодо розшуку та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.
"Осіб, яких розшукує ТЦК, можуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. У разі необхідності поліція може доставити таких громадян до ТЦК для оформлення документів", – зазначає видання.
Інформування населення
Міська влада також має намір активніше інформувати населення про правила військового обліку через медіа та офіційний сайт ради, а також запровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.
Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни – думка експерта
Військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення Україна живе в умовах одночасного воєнного стану та мобілізації.
За його словами, навіть коли війна завершиться і буде встановлено мир, потреба у мобілізації не зникне.
"Після завершення бойових дій Україні знадобиться близько 300–500 тисяч військових для ротаційних заходів, адже чимало людей воюють ще з 2014 року", – зазначає Романенко.
Мобілізація в Україні - новини за темою
Як писав Главред, мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Крім того, в Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.
