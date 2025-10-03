Рус
Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Даяна Швець
3 жовтня 2025, 09:37
Нове рішення США може стати серйозним ударом для Москви та потенційно переконати Путіна шукати мирне врегулювання.
Путин, ВСУ
Війна скоро може різко змінитися / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 окрема танкова бригада

Ключові думки оглядача:

  • Трамп зняв обмеження на допомогу Україні у точкових ударах по РФ
  • США нададуть Україні розвіддані для ударів по енергоінфраструктурі Росії
  • Таке неочікуване рішення Трампа може змусити Путіна шукати мир

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підтримати Київ у завданні ударів по критично важливих енергетичних об’єктах на території Росії. Йдеться про використання далекобійного озброєння, для якого Вашингтон планує надати розвіддані, щоб гарантувати високу точність атак. Як повідомляє оглядач The Times Майкл Еванс, такі дії можуть перенести бойові дії глибше на територію РФ і завдати серйозного удару по військовій економіці Москви.

Раніше віце-президент Джей Ді Венс підтвердив, що Трамп вивчає можливість передачі Україні крилатих ракет наземного базування Tomahawk.

"Оскільки дальність польоту цих ракет становить близько 2400 кілометрів, Київ матиме в своєму розпорядженні одну з найуспішніших в Америці систем бойової зброї, здатну досягти Москви з будь-якої точки України", – йдеться в статті.

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути 'СВО' – The Times
Tomahawk / інфографІка: Главред

Аналітик нагадує, що ще від початку повномасштабного вторгнення США активно ділилися з Україною розвідувальними даними – від супутникових знімків до інформації про радіоелектронні сигнали. Одним із найвідоміших прикладів стала операція із знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

Водночас при адміністрації Джо Байдена існували певні обмеження. Як нагадує стаття, представник Пентагону Джон Кірбі тоді заявляв, що американська розвідка не використовується для цілеспрямованих атак на російських генералів.

Незважаючи на це, участь американських спецслужб протягом війни мала вирішальне значення. У матеріалі зазначається:

"ЦРУ, Агентство національної безпеки (АНБ) і весь арсенал американського розвідувального апарату брали безпосередню, хоча й таємну, участь у керівництві українськими військовими, надаючи консультації щодо вибору цілей і здійснюючи раннє попередження про російські ракетні атаки і пересування військ".

Зараз, як вважає Еванс, Трамп вирішив піти далі і зняти попередні обмеження та надати Києву розвіддані для ударів саме по енергетичній інфраструктурі РФ. Це стосується нафтопереробних заводів, трубопроводів та електростанцій.

"Путін залежить від продажу нафти і природного газу таким країнам, як Китай, Індія і Туреччина, щоб фінансувати війну з Україною. І рішення Трампа надати Києву розвіддані для контролю за російською енергетичною інфраструктурою стане серйозним ударом для Москви і може переконати Путіна шукати мирне врегулювання, щоб врятувати свою військову економіку від краху", – пише Еванс.

Передача ракет Tomahawk Україні - що відомо

Reuters писав про те, що риторика США щодо допомоги Україні змінилася, що призвело до посилення підтримки, наприклад, у визначенні цілей для ударів по російській енергетичній інфраструктурі. А питання про передачу далекобійних ракет Tomahawk залишається відкритим.

За інформацією The Wall Street Journal, яка посилається на американських чиновників, США готові ділитися з Україною розвідувальними даними, щоб вона могла завдавати ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії. Такий крок розглядається адміністрацією Дональда Трампа як частина можливого надання Києву далекобійної зброї для ураження більшої кількості цілей у РФ.

А військовий експерт, полковник запасу Роман Світан взагалі вважає, що після провокацій дронами та неодноразового порушення повітряного простору країн НАТО "кілька десятків Tomahawk мали полетіти в Алабугу та Іжевськ".

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

