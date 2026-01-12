Дістануть до Москви: Україна може отримати нову потужну зброю, про що йдеться

Джон Гілі наголошує на необхідності підтримки України під час масштабних атак РФ.

Велика Британія створює нові ракети для України / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Коротко:

Британія планує створити ракети Nightfall для України

Дальність ураження — до 500 км, боєголовка — 200 кг

На перші випробування виділять £9 млн

Велика Британія розглядає можливість створення нової потужної балістичної ракети для України, яка зможе уражати російські військові цілі глибоко в тилу. Про це повідомляє The Sun.

За даними видання, йдеться про ракети Nightfall, здатні нести боєголовку масою близько 200 кілограмів і мати дальність польоту до 310 миль (майже 500 кілометрів) — цього, як зазначається, достатньо, щоб "вразити Москву з поля бою".

"Британія шукає фірми для проєктування, розробки та постачання перших трьох ракет для випробувальних запусків за контрактом на 9 мільйонів фунтів стерлінгів", — пише The Sun.

Підтвердження від міністра оборони

Журналісти зазначають, що наміри щодо виготовлення таких ракет для України підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він перебував у Києві в четвер, коли Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку.

Міністр також розповів, що його поїзд був змушений зробити екстрену зупинку через повітряну тривогу.

"Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, що вражали українців за мінусової температури. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, коли вони чинитимуть опір", — заявив Гілі.

Підтримка Західних партнерів – експерта оцінка

Політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну та масштабну. За його словами, ключовим стратегічним союзником залишається Європейський Союз, який надає не лише фінансову, а й значну військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка слугує довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — підкреслив Фесенко.

Експерт також зазначив, що координація дій ЄС і США у сфері озброєнь створює додаткові гарантії безпеки та демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати в обороноздатність України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія анонсувала значний пакет підтримки України в сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив глава британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Сили оборони України почали використовувати новий американський зенітний ракетний комплекс Tempest. Його можна ідентифікувати в одному з відео, оприлюдненому повітряним командуванням "Центр" у новорічному привітанні, пише Defense Express.

Нагадаємо, що Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk.

Про джерело: The Sun The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

