Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Популярний український співак опинився на милицях - що сталося

Анна Підгорна
12 січня 2026, 02:40
35
YakTak кілька місяців намагався впоратися з травмою.
YakTak
YakTak фото - співак після травми переніс операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/yaktak_official

Коротко:

  • ЯкТак травмував ногу восени 2025 року
  • Артисту довелося лягти під ніж хірурга

Український співак YakTak (Ярослав Карпук) повідомив, що переніс операцію. Тепер він пересувається на милицях.

У соціальних мережах ЯкТак розповів, що у вересні під час американського туру отримав травму ноги. Незважаючи на багатомісячне лікування, йому все ж знадобилося хірургічне втручання.

відео дня

"Історія яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені. Місяці лікування, тонни льоду, перевʼязки і все ж таки без операції не обійшлось. Такий мій вайб зараз", - написав Карпук і опублікував фото на милицях і в лікарняній палаті.

Шанувальники музиканта в коментарях бажають йому якнайшвидшого одужання.

YakTak
YakTak фото - співак після травми переніс операцію / фото: instagram.com/yaktak_official
YakTak
YakTak фото - співак після травми переніс операцію / фото: instagram.com/yaktak_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про несподіване рішення українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Кулінар, який довгий час створював собі імідж невиправного холостяка, поділився змінами в особистому житті.

Також українська співачка Аліна Гросу розповіла про випробування під час вагітності, з якими їй доводиться стикатися зараз. Майбутня мама розкрила подробиці свого самопочуття.

Читайте також:

Про персону: YakTak

YakTak (справжнє ім'я - Ярослав Карпук) - український виконавець і автор пісень у стилі поп та хіп-хоп. Учасник 5 сезону музичного проєкту Голос. Діти (2019), фіналіст Національного відбору на Євробачення-2024 (4 місце), лауреат премії "Muzvar Awards" (2023). Сольний проєкт "YakTak" Карпук запустив у лютому 2022 року. У лютому 2024 року у артиста вийшов дебютний студійний альбом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дістануть до Москви: Україна може отримати нову потужну зброю, про що йдеться

Дістануть до Москви: Україна може отримати нову потужну зброю, про що йдеться

01:44Війна
"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

23:19Україна
"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

22:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

Останні новини

04:30

Відкриється грошовий потік: яким знакам зодіаку ось-ось неймовірно пощастить

04:02

Війна Росії проти України перетнула новий історичний рубіж - про що йдеться

03:35

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

02:40

Популярний український співак опинився на милицях - що сталося

01:44

Дістануть до Москви: Україна може отримати нову потужну зброю, про що йдеться

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
01:30

Вийшла і задала жару: Камерон Діас вперше за рік з'явилася на червоній доріжці

01:08

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

00:46

В одному з регіонів України посилять контроль за військовим обліком: що зміниться

11 січня, неділя
23:51

Не тільки Даша: наречений Квіткової показав найважливіших жінок у своєму житті

Реклама
23:50

Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії

23:19

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

22:54

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

22:18

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січняФото

22:17

Чи є ризик втрати стажу перед виходом на пенсію: у ПФУ назвали головну умову

21:31

Росія придумала несподіваний хід із танками: що стоїть за новим маневром Кремля

21:18

Коли завершаться аварійні відключення: в Міненерго назвали терміни

20:40

Чи варто закривати радіатор картоном: фахівці дали чітку відповідь

20:28

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

20:22

Секрет хитрих сантехніків: трюк з батареєю миттєво економить тепло

19:31

Жінка привела кішку на операцію і дізналася приголомшливу правду про тварину

Реклама
19:21

Києву загрожують "жорсткі" відключення: названо терміни обмеження електропостачання

19:12

Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

19:10

Як США поставили Путіна і Лаврова в глухий кутПогляд

19:07

Душевні привітання з Днем народження: шикарні картинки і приємні слова

18:52

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

18:50

Орхідея "впала в сплячку": три дії, які допоможуть їй знову випустити квітиВідео

18:31

Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

18:28

"Залишила після себе приклад": померла видатна українська співачка

18:28

Фраза, яку вимовляють мільйони, не задумуючись: звідки взялося "алло"

18:14

ЗСУ отримали "вбивцю дронів": ЗМІ дізналися про новітній американський ЗРК

17:54

Ключовий гравець Динамо потрапив у фокус топ-клубу Європи: чи відбудеться перехід

17:47

Правда про війну, яку приховує Кремль: чому 11 січня 2026 року стало катастрофою для РосіїВідео

17:44

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

17:27

Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єктіВідео

16:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

16:35

"Раніше тупим не давали мікрофон": друг Цимбалюка зробив заяву про нього

16:16

Загроза для двохсоттисячного міста: РФ готує плацдарм для нового штурму

16:13

До Києва мчать аномальні морози: коли чекати до -20°C

16:12

Мороз атакує Черкащину: українців попередили про значне зниження температури

15:52

Мінус три установки: українські військові вразили об’єкти "Лукойлу" на КаспіїВідео

Реклама
15:37

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

15:28

Фантастична вечеря за двадцять хвилин - небанальний рецептВідео

15:28

Арктична пастка: синоптикиня попереджає про погіршення погоди на Житомирщині

15:05

Росіяни потрапили в оточення на фронті, йде зачистка великого міста - деталі від ЗСУ

14:55

Курс євро негативно вплине на ціни: експерт сказав, до чого готуватися українцям

14:53

Морози, хуртовини та сніг: на Тернопільщину суне небезпечна погода

14:32

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

14:16

Швидше ніж здавалось багатьом - названо реальні терміни закінчення війни

13:48

Українцям розсекретили другу назву Києва – про що мовчали століттямиВідео

13:43

"Шакали": Бужинську після скандалу з Грицканом зрадили близькі люди

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти