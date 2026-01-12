Популярний український співак опинився на милицях - що сталося

Коротко:
- ЯкТак травмував ногу восени 2025 року
- Артисту довелося лягти під ніж хірурга
Український співак YakTak (Ярослав Карпук) повідомив, що переніс операцію. Тепер він пересувається на милицях.
У соціальних мережах ЯкТак розповів, що у вересні під час американського туру отримав травму ноги. Незважаючи на багатомісячне лікування, йому все ж знадобилося хірургічне втручання.
"Історія яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені. Місяці лікування, тонни льоду, перевʼязки і все ж таки без операції не обійшлось. Такий мій вайб зараз", - написав Карпук і опублікував фото на милицях і в лікарняній палаті.
Шанувальники музиканта в коментарях бажають йому якнайшвидшого одужання.
Про персону: YakTak
YakTak (справжнє ім'я - Ярослав Карпук) - український виконавець і автор пісень у стилі поп та хіп-хоп. Учасник 5 сезону музичного проєкту Голос. Діти (2019), фіналіст Національного відбору на Євробачення-2024 (4 місце), лауреат премії "Muzvar Awards" (2023). Сольний проєкт "YakTak" Карпук запустив у лютому 2022 року. У лютому 2024 року у артиста вийшов дебютний студійний альбом.
