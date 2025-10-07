Трамп прийняв рішення щодо ракет Tomahawk для України: перші подробиці

Трамп підкреслює, що хоче переконатися у безпечному використанні Tomahawk перед остаточним рішенням.

Трамп обговорює можливість передачі Україні ракет Tomahawk/ колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

Трамп розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk

США можуть надати Україні ракети Tomahawk після уточнень

Президент США майже ухвалив рішення про відправку озброєння Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу передачу Україні ракет Tomahawk. Раніше український лідер Володимир Зеленський звертався до Трампа з таким проханням під час зустрічі на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

6 жовтня під час брифінгу у Білому домі Трамп зазначив, що "майже ухвалив рішення" щодо відправки ракет, але спершу хоче отримати відповіді на низку запитань, зокрема щодо планів їх використання українською стороною:

"Я вже приблизно прийняв рішення, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть, куди вони їх посилатимуть. Я б поставив це питання".

Водночас Трамп вкотре наголосив, що війна між Росією та Україною "ніколи не мала розпочатися" і назвав її наслідки "поганим рішенням з обох сторін". За його словами, у цьому конфлікті ніхто не виглядає добре:

"Цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів, обидві сторони разом. Щотижня вони втрачають 7 тисяч, 8 тисяч, 5 тисяч".

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

На запитання журналістів щодо дальності ракет Tomahawk Трамп відповів:

"Ні, знаю. Я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що… Я не шукаю ескалації".

Аналітична експертна думка

Як наголосив у ефірі 24 каналу Іван Тимочко, одночасна передача Україні ракет Tomahawk у тактико‑технічних характеристиках армії США та дозвіл на удари вглиб РФ кардинально підвищать нашу ударну спроможність. Це не просто нові боєприпаси — це інший рівень боєздатності, який дає змогу впливати на логістичні ланцюги противника на сотні й тисячі кілометрів. Про це пише Главред.

За оцінкою Тимочка, у разі отримання Tomahawk і права вражати цілі на відстані до ~3 тис. км у зоні ураження опиняться середньорівнева ворожа логістика, склади та арсенали, аеродроми, польові штаби та інші критичні об’єкти. Системні удари по цих цілях зможуть не лише завдавати точкових втрат, а й послаблювати можливості супротивника щодо поповнення запасів, передислокації техніки та організації ударних дій.

Тимочко звертає увагу на практичний досвід: "Це те все, що буде знищуватися нашими ударами. Ми знаємо, що навіть удари ATACMS по російських базах чи летовищах, які вони експлуатують на окупованих територіях України, для них завжди були дуже болючими і з великими втратами". Отже, поява Tomahawk у складі озброєнь і політика дозволених цілей можуть суттєво змінити оперативну та стратегічну динаміку на фронті.

Tomahawk для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Крім того, колишній російський дипломат Борис Бондарєв прокоментував імовірність передачі США Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.

