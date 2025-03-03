Трамп зробив нові заяви про угоду щодо мінералів і Зеленського: подробиці

Трамп сказав, чи буде заморожуватися мінеральна угода і чи припинить він військову допомогу Україні.

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Трамп зробив нову заяву про угоду щодо мінералів / Колаж: Главред, фото: ОП

Що сказав Трамп:

Угода щодо мінералів ще не померла

Трамп не говорив про припинення військової допомоги

"Зеленському потрібно бути більш вдячним"

Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв про війну в Україні, президента України Володимира Зеленського та угоду щодо мінералів. Про це повідомляє The Times.

Угода щодо мінералів

Дональд Трамп заявив, що угода щодо корисних копалин ще не "померла". Він також назвав цю угоду "чудовою для Америки". Трамп планує представити свій план щодо України у своєму посланні "Про становище країни" у вівторок 4 березня.

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"Завтра ввечері ми виступимо з промовою з цього приводу, тож ви почуєте про це завтра ввечері ... Ми могли б перебудувати наш ВМС США за 350 мільярдів доларів. Те, що ми робимо, - це повертаємо все це і навіть більше ... Нам потрібні рідкоземельні метали. Вони будуть живити цей великий двигун", - сказав Трамп.

Дивіться відео із заявою Трампа:

Нова заява Трампа / фото: скріншот із відео

"США підтримували Зеленського в горі і в радості"

Американський президент звинувачує президента України Володимира Зеленського в неповазі під час спілкування в Овальному кабінеті. Водночас Трамп нібито хоче швидше закінчити війну.

Також він відповів на запитання журналіста про те, що потрібно зробити Зеленському для відновлення переговорів.

"Я просто думаю, що він повинен бути більш вдячним, тому що ця країна підтримувала їх і в горі, і в радості ... При всьому цьому я хочу, щоб сталося одне. Я хочу, щоб усіх цих молодих людей перестали вбивати. Гроші - це одне, але смерть. Я хочу, щоб це припинилося", - сказав Трамп.

Трампу також не сподобалося висловлювання Зеленського про те, що війна швидко не закінчиться.

"Краще б він не мав рації, ось і все, що я хочу сказати", - додав він.

Трамп обговорював припинення війни в Україні з європейськими лідерами

Дональд Трамп заявив, що на вихідних йому телефонували європейські лідери. Вони обговорювали питання про припинення війни в Україні.

"Більшість із них - мої друзі, глави держав, глави різних країн. ... За останні два дні мені дзвонили чотири прем'єр-міністри і п'ять президентів, і вони хочуть усе залагодити", - сказав Трамп.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

"Цю людину не будуть слухати дуже довго"

Трамп заявив, що він хоче укласти угоди, щоб закінчити війну в Україні. Він також заявив, що "якщо хтось не підпише угоду, то довго не протримається".

"Якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не буде довго існувати. Цю людину не будуть слухати дуже довго. Я вірю, що Росія хоче укласти угоду, я вірю, що, звичайно, народ України хоче укласти угоду", - сказав Трамп.

Припинення військової допомоги Україні

У Мережі з'явилися чутки про те, що США нібито хочуть припинити військову допомогу Україні на тлі скандалу в Овальному кабінеті. Однак Дональд Трамп заявив, що він поки не говорив про припинення військової допомоги.

Скандал у Білому домі - останні новини

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Згодом у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Зазначається, що ця сварка могла бути спланованою, щоб дискредитувати президента України та змусити його піти у відставку.

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