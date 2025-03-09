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"У Трампа немає карт": чи зможе президент США закінчити війну в Україні

Анна Ярославська
9 березня 2025, 06:30
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За старою звичкою американці перебільшують силу Росії та недооцінюють міць України.
'У Трампа немає карт': чи зможе президент США закінчити війну в Україні
Якщо про Путіна погано говорити, то з ним неможливо буде домовитися / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

  • Чи є російський вплив на Трампа і Венса
  • Чому Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

У президента США Дональда Трампа немає інструментів для того, щоб швидко розв‘язати проблему війни в Україні. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній. При цьому він вважає перебільшенням заяви про те, що глава Білого дому і віцепрезидент США Джей Ді Венс перейшли на бік Кремля в російсько-українській війні.

За його словами, Трамп і Венс хочуть бути посередниками, а роль посередника передбачає дистанціювання від усіх сторін.

"Як посередник, Трамп дотримується правила - не говорити погано про Путіна. Мовляв, якщо про Путіна погано говорити, то з ним неможливо буде домовитися (...) Завдання Трампа - припинити війну, тобто він не моралізаторством займається. Ді Венс зазначав, що Байден називав Путіна поганими словами - і що, чого домоглися? Нічого!", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, оскільки росіяни висувають якісь абсолютно божевільні вимоги, які Трамп ніяк не може виконати, він намагається вдавати, що він тут ні до чого, а далі дивитиметься, як розвиватиметься ситуація.

"Чи є тут російський вплив? Є. Але Болтон [екс-радник президента США Трампа з нацбезпеки Джон Болтон] трохи перебільшує один момент. Спроби Трампа зійтися з Росією - це не позиція Трампа, а позиція США в останні 130 років, адже Штати завжди грали в цілісність Росії", - пояснив Загородній.

Крім того, за його словами, за старою звичкою американці перебільшують силу Росії та недооцінюють міць України.

"І коли Трамп говорив Зеленському - "у вас немає карт", насправді, він більше говорив про себе. Це у Трампа немає карт - у нього немає способів вплинути на Зеленського і на Україну. Тим більше, нас уже робить суб'єктними наша власна зброя. Ніхто не заборонить Україні бити по території Росії", - сказав аналітик.

"Загалом, у Трампа немає карт, немає інструментів, щоб швидко розв‘язати проблему війни в Україні", - додав Загородній.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Загороднім, у якому він розповів про наслідки конфлікту Трампа і Зеленського:

Переговори США та України - останні новини

Наступного тижня відбудуться переговори між Україною та США. Вони відбудуться у вівторок, 11 березня. Відомо, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Як заявив спецпосланець США Стів Віткофф, Україна і США обговорюватимуть припинення вогню і рамки більш довгострокової угоди.

Раніше Главред писав про те, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Як зазначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Тарас Загородній війна Росії та України
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