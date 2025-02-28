"Або погоджуєтеся, або виходите з угоди": Зеленський жорстко посварився з Трампом і Венсом

Дональд Трамп натякнув на те, що Зеленський невдячний і без нього Україна нібито не зможе впоратися.

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Зеленський жорстоко посварився з Трампом і Венсом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Усе почалося з того, що Венс почав звинувачувати колишнього президента США Джо Байдена в бездіяльності.

"Чотири роки у нас був президент, який стояв на пресконференціях і говорив про Путіна. І Путін напав на Україну і знищив більшу частину країни", - заявив Венс.

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Він додав, що Байден нічого не зміг зробити з Путіним, а Трамп "показує справжні справи". Він також висловив переконання в тому, що закінчити війну можна дипломатією.

Водночас президент України Володимир Зеленський відреагував на це і заявив, що просто дипломатії в цій війні буде недостатньо, оскільки Путін уже неодноразово порушував різні угоди.

"Я у 2019 році підписав угоду. І Макрон (президент Франції Еммануель Макрон - ред.), і Меркель (Ангела Меркель тоді була канцлером Німеччини - ред.) підтвердили припинення вогню. І мене всі запевняли, що ніхто далі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він (Путін - ред.) зламав нашу угоду, не проводив обміни полоненими. Яка дипломатія тут може допомогти?" - запитав президент.

Зеленський також запросив Венса до Києва, щоб особисто побачити те, що відбувається в Україні. Однак ця відповідь не сподобалася Венсу. Тоді він почав негативно висловлюватись про те, що у України є проблеми з мобілізацією.

"Я кажу за дипломатію, що не дала зупинити, руйнувати вашу країну. Тепер ви маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Я бачу історію, я знаю, що діється з українським народом. Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська?" - сказав Венс.

Президент зазначив, що Америка не може повною мірою відчути те, що відчувають українці, адже її захищає океан.

"Ви маєте океан, океан вас відгороджує, але ви відчуєте", - сказав Зеленський.

Після цього у розмову втрутився Дональд Трамп і накинувся на Зеленського. Він разом з Венсом почали натякати на те, що президент України нібито невдячний та не має поваги до адміністрації президента США.

"Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Ви не маєте права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідній від самого початку війни. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Ми на межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни", - сказав Трамп.

Президент США почав нахабно заявляти про те, що лише із ним Україна матиме шанс завершити війну.

"Якби ми не дали вам зброю, ця війна скінчилася б за два тижні ... Ви маєте дякувати. У вас немає карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків, вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати: "Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се", - сказав Трамп.

Зеленский наголосив на тому, що він хоче припинити війну і принести мир на українські землі.

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