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"Настав час зробити все правильно": Зеленський звернувся до Трампа

Руслана Заклінська
4 березня 2025, 18:05оновлено 4 березня, 18:47
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Президент України заявив, що Київ готовий працювати разом із президентом США Дональдом Трампом для досягнення миру.
'Настав час зробити все правильно': Зеленський звернувся до Трампа
Україна готова працювати під "сильним лідерством" Трампа для миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • Україна готова конструктивно працювати під лідерством Трампа
  • Київ готовий підписати угоду про корисні копалини "в будь-який час і в будь-якому форматі"
  • Зустріч із Трампом пройшла не так, як передбачалося

Україна прагне до миру та готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку у будь-який момент. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у X.

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - написав глава держави.

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Зеленський підкреслив, що першими етапами для закінчнння війни може стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі – припинення ракетних ударів, атак дронами та бомбардувань цивільної інфраструктури, а також перемир’я на морі. Однак, як наголомив прездент, тільки якщо Росія також виконає ці умови.

"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", - наголосив Зеленський.

Окремо президент України згадав нещодавню зустріч у Білому домі, зазначивши, що вона "пройшла не так, як передбачалося". Проте Київ розраховує на конструктивну співпрацю з Вашингтоном у майбутньому.

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", - зазначив він.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про стратегічні мінерали та безпеку "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

"Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - додав український президент.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Конфлікт між Трампом та Зеленським - новини за темою

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Однак переговори між лідерами пройшли у напруженій атмосфері, і за підсумками зустрічі Зеленський достроково залишив Білий дім. Очікувана угода між США та Україною щодо стратегічних мінералів не була підписана.

Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті та заявив 3 березня, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку. Водночас він стверджує, що угода ще не "померла" та є "чудовою для Америки".

Натомість президент України Володимир Зеленський не планує вибачатися перед Дональдом Трампом за інцидент в Овальному кабінеті, попри тиск з боку оточення американського лідера. Проте він готовий виконати одну з його вимог – укласти угоду про корисні копалини, що дасть США доступ до частини природних ресурсів України, повідомили у BBC.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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