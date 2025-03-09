'Нам давали три дні': експерт зізнався, чи є в України козирі у війні з РФ

Україна змогла стримати російську навалу у 2022 році, попри сумніви міжнародних партнерів, зазначив Віталій Кулик.

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Україна завжди має козирі і неодноразово доводила свою силу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Кулика:

В України завжди є козирі

Захід сумнівався в здатності України стримати РФ і у 2022 році, і у 2014, але країна довела протилежне

Політичний процес в Україні заморожений, але його необхідно відновити

Україна завжди має козирі й неодноразово доводила свою силу та стійкість. У 2022 році, коли США та європейські партнери сумнівалися у здатності Києва стримати російську навалу, прогнози Заходу не справдилися. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, коментуючи заяву Трампа про те, що Київ нібито "не має карт".

"Завжди Україна має козирі. І ми показали це у 2022 році, коли США та європейські партнери не вірили в те, що нам вдасться стримати російську навалу. Нам давали три дні, тиждень, два тижні, потім півроку. Але вийшло зовсім інакше", - зазначив він.

Кулик зауважив, що схожа ситуація була й у 2014 році, коли міжнародна спільнота не вірила у здатність українського суспільства до самоорганізації та спротиву.

Дивіться відео інтерв'ю з Віталієм Куликом, в якому він розповів, чого Україні чекати далі від Трампа і що буде з війною:

Вибори в Україні

Щодо виборів та можливості відставки Зеленського, Кулик наголосив, що Ілон Маск закликає президента України піти у відставку та виїхати за кордон, припускаючи, що його наступник нібито буде більш договороспроможним.

"А з чого у Штатах це взяли? Чому вони вирішили, що той, хто прийде на місце Зеленського, буде більш договороздатним? Адже в цих умовах приниження той, хто прийде до влади, буде обмежений запитом суспільства і може бути більш радикальним у риториці й позиції", - припустив експерт.

Водночас Кулик підтримує ідею виборів під час війни. Він підкреслив, що політичний процес у країні заморожений, але рано чи пізно його доведеться розблокувати.

"У нас зупинено політичний процес, а його варто розморожувати під час війни, і можна знайти опцію для проведення виборів під час війни. Нам доведеться це зробити рано чи пізно, навіть, можливо, цього року. І президенту, можливо, в цій ситуації доведеться сказати, що він не піде на вибори", - сказав він.

Відставка Зеленського - новини за темою

Як повідомляв Главред, 2 березня радник із нацбезпеки США Майк Волц заявив, що Україні потрібен лідер, який зможе домовитися зі США та Росією, натякаючи на можливу відставку Зеленського. Він зазначив, що якщо політичні мотиви Зеленського не сприятимуть завершенню війни, то це стане проблемою для США.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україна вступить до НАТО. Він підкреслив, що виконання цієї умови означатиме завершення його місії.

Крім цього, президент США Дональд Трамп вважає, що угоди щодо корисних копалин з Україною буде недостатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими. Він вимагає від України перегляду позицій щодо мирних переговорів і територіальних поступок Росії, а також проведення виборів.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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