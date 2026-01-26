Лише тиск може її змінити: в ISW розкрили реальну позицію РФ щодо війни

Наразі немає реальних сигналів про готовність Кремля змінити свою позицію.

Путін не готовий до компромісів у війні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Кремль не готовий йти на поступки у війні

Російський диктатор все ще вірить у свою "теорію перемоги"

Схилити РФ до компромісу можна лише застосувавши механізми додаткового тиску

Кремль не висловлює жодних ознак того, що він готовий до реальних поступок чи пошуку компромісних рішень у війні проти України. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що США та Європа наразі не змогли спростувати "теорію перемоги" російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з даними, Сполучені Штати та європейські партнери мають можливість змінити стратегічний розрахунок РФ.

В ISW вважають, щоб змусити Москву піти на поступки, потрібно застосувати механізми додаткового тиску.

"Необхідні посилення військового потенціалу України, санкції та арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу Росії до ресурсів для підтримки її довгострокових військових зусиль", - йдеться у повідомленні.

Водночас, аналітики додають, що Москва прагне уникнути суттєвого посилення санкцій або інших жорстких заходів з боку США, які могли б серйозно ускладнити ведення війни проти України. Але реальних сигналів про готовність Кремля змінити свою позицію або піти на компроміси наразі немає.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна рухається до заморожування

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав, що динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій.

Він підкреслив, що ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі.

"Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - підкреслив експерт.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною досягнуто відчутного поступу, хоча одне ключове питання досі залишається невирішеним.

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог говорив, що війна в Україні може закінчитися вже цього літа. На його думку, мир може бути вже до Дня Незалежності України - 24 серпня 2026 року.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що швидкого завершення війни очікувати не варто. Попри поширену думку, що Україна лише має домагатися місця за столом переговорів, держава вже бере участь у цьому процесі, і рішення не ухвалюються без її участі.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

