Війна йде до заморозки: експерт пояснив, за ким останнє слово

Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією про завершення війни тривають, і жодна зі сторін поки не демонструє готовності вийти з цього процесу.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі "24 Каналу" зазначив, що ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі.
За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій. При цьому роль Європи в цьому процесі стає все менш помітною.
"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", — зазначив Клочок.
Переговори в Абу-Дабі — останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що тристоронні мирні переговори між Україною, Росією і США в Абу-Дабі вже стартували. Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними переговорами з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Напередодні російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не буде досягнуто врегулювання.
Увечері, 23 січня, закінчився перший раунд переговорів. Секретар РНБО Рустем Умеров підтвердив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі за участю України, США і Росії продовжиться в суботу, 24 січня.
Він зазначив, що зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни і подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до гідного і тривалого миру.
Про особу: Валерій Клочок
Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.
З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.
З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження в сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.
З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".
