"Стриманий оптимізм": Буданов зробив нову заяву про терміни закінчення війни

Юрій Берендій
21 січня 2026, 15:28
Україна поступово просувається до миру, хоча шлях залишається тривалим і складним, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.
Буданов оцінив терміни закінчення війни та зробив прогноз

Про що сказав Буданов:

  • Закінчення війни не відбудеться завтра
  • Є стриманий оптимізм щодо завершення війни
  • Україна провела активні переговори з США

Мир для України залишається складною і не швидкою метою, однак певний прогрес в цьому напрямку вже відчутний. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час панельної дискусії "Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?" в рамках Усесвітнього економічного форуму в давосі.

"Передусім маємо тверезо оцінювати реальність: сьогодні ми проходимо через найкривавішу війну після 1945 року. Сподіваюся, що ми все ж таки на шляху до кардинального рішення. Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін "стриманий оптимізм"", - вказав він.

За його словами, швидкого завершення війни очікувати не варто. Попри поширену думку, що Україна лише має домагатися місця за столом переговорів, держава вже бере участь у цьому процесі, і рішення не ухвалюються без її участі. Зокрема, українська сторона провела ґрунтовну роботу з представниками команди Дональда Трампа.

Буданов підкреслив, що вести діалог з Росією з позиції слабкості неможливо, тому для України життєво важливо зберігати єдність і подальшу підтримку партнерів — як у військовій сфері, так і на рівні політичного впливу суспільств. Внутрішні суперечки між союзниками, за його словами, лише допомагають противнику.

Керівник Офісу президента також зазначив, що багаторічні заяви Росії про нібито загрозу з боку НАТО залишаються ключовим виправданням її агресії. Водночас за цей час Москва сама загнала себе в залежність, адже посилення санкцій поступово штовхнуло її в орбіту Китаю. Нині, за оцінкою української сторони, відбувається фактичне економічне та політичне поглинання Росії Пекіном. Хоча Китай і не передає Росії готове озброєння, він активно користується її слабкістю, посилюючи власний вплив. У Кремлі це усвідомлюють, і така ситуація викликає там серйозне роздратування.

"Наше завдання – акумулювати всі сили, мобілізуватися і довести справу до кінця. Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України. Рухаємося далі. Слава Україні!", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, можливість перемир’я або повного завершення війни у 2026 році існує, однак до березня поточного року такі варіанти розвитку подій виглядають малоймовірними. Про це заявив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він також зазначив, що Дональд Трамп навряд чи вдаватиметься до різких кроків щодо Росії. Водночас подальший розвиток подій після березня, за його словами, наразі складно передбачити.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна наближається до переломного етапу у вирішенні війни. Про це під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Водночас президент США Дональд Трамп висловив невдоволення як Україною, так і Росією, заявивши, що обидві сторони нібито по черзі демонструють неготовність до завершення війни.

Міністр оборони України Михайло Федоров отримав від президента Володимира Зеленського завдання вибудувати дієву систему протидії Росії як у повітрі, так і на суходолі. Окрім цього, Україна має активізувати асиметричні удари та кібератаки по економіці країни-агресорки, щоб зробити подальше ведення війни для неї надто дорогим.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

війна в Україні мирне врегулювання Кирило Буданов мирні переговори
