Залишилось одне питання: Віткофф повідомив про прорив у переговорах про кінець війни

Юрій Берендій
22 січня 2026, 16:29
Спецпредставник США Стівен Віткофф повідомив про відчутний прогрес у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.
Віткофф повідомив про прорив у переговорах щодо миру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, https://t.me/V_Zelenskiy_official

  • Віткофф повідомив про прогрес у мирних переговорах з Україною
  • Не вдалось мирішити лише одне питання

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною досягнуто відчутного поступу, хоча одне ключове питання досі залишається невирішеним. Про це він повідомив під час Українського сніданку на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Укрінформ.

За словами Віткоффа, у переговорному процесі вдалось досягти відчутного прогресу. Він визнав, що на старті переговорів щодо миру були непорозуміння, однак численні поїздки до Москви, на його думку, були необхідними. Наразі сторони, на думку Віткоффа, перебувають майже на фінальній стадії, і він налаштований досить оптимістично.

Віткофф також розповів, що напередодні зустрівся з українською переговорною групою, до якої входили секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Вони неймовірні. Я хочу сказати українцям: у вас справді чудова переговорна команда. Ми провели разом дуже багато часу. Я не знаю точно скільки, але з моменту Женеви це могло бути близько 100 годин. І, я думаю, ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що його можна вирішити. Тож, якщо обидві сторони хочуть це розв’язати, то ми зможемо це зробити. Це моя позиція, і я сказав про це президентові (Трампу - ред.) учора ввечері", - зазначив Віткофф.

Окремо він наголосив, що президент Володимир Зеленський активно залучений до процесу. За його словами, глава держави постійно на зв’язку, і в разі потреби учасники переговорів можуть оперативно звернутися до нього за консультацією.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як зупинити Путіна - думка експерта

Як писав Главред, наприкінці 2025 року переговорний процес щодо припинення війни в Україні сильно активізувався, однак гарантій його успішного завершення поки немає. За словами колишнього посла України у США та Франції Олега Шамшура, мирні перемовини цього року можуть мати реальні перспективи лише за виконання однієї визначальної умови.

Він наголошує, що сенс у подальших переговорах з’явиться лише тоді, коли воєнного злочинця Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити, чого наразі не відбулося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Під час зустрічі сторони зосередилися на війні Росії проти України та обговорили ключові елементи плану, спрямованого на припинення агресії з боку Москви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що в четвер разом із Джаредом Кушнером вирушить до Росії для переговорів із російським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

Водночас Дональд Трамп зауважив, що глибока ворожість між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним суттєво ускладнює досягнення мирного рішення.

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа Стів Віткофф
Швидкого миру не буде: в НАТО сказали правду про втрати армії РФ в Україні

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

