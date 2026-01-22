Рус
"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2026, 12:18
1244
Навесні перевага буде на боці України, переконаний колишній спецпредставник Трампа.
Келлог, ЗСУ
Війна в Україні може закінчитися цього літа / Колаж: Главред, фото: ОП, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

  • Війна в Україні може закінчитися цього літа
  • Закінчення війни може бути до 24 серпня 2026 року
  • Після зими перевага буде на боці України

Війна в Україні може закінчитися вже цього літа. Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час дискусії "Україна: майбутнє на передовій" у Давосі.

Він вважає, що мир може бути вже до Дня Незалежності України - 24 серпня 2026 року.

відео дня

"Я дійсно вірю: якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав Келлог.

Водночас він вважає, що після зими перевага буде на боці України. Зараз ситуація критична, але українські воїни стримують окупантів.

"Путін вимірює свої успіхи в метрах, а не в милях. Він не в Одесі, не в Києві і фактично навіть не вийшов з Донбасу. У нього великі проблеми", - сказав Келлог.

'На цій землі буде мир': Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні
Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

Коли завершиться активна фаза війни — думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. За його словами, ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже в найближчі тижні.

"Швидше за все, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше — потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", — припустив Клочок.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близько як ніколи. Він зазначив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Крім цього, раніше Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена в якнайшвидшому досягненні миру в Україні і готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" і відносин з Європою. Він стверджує, що Москва пропонувала "раціональні" рішення для врегулювання війни, але Київ і Захід до цього нібито не готові.

Читайте також:

Про особу: Кіт Келлог

Кіт Келлог – американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку – Щит пустелі та Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів по Україні та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

