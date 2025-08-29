Рус
США дають "зелене світло" великому пакету озброєння: що отримають ЗСУ найближчим часом

Руслан Іваненко
29 серпня 2025, 01:01
США схвалюють постачання Україні ракет ERAM для посилення оборонних спроможностей та інтеграції у ЗСУ.
США та союзники фінансують контракт, надаючи технічну підтримку, навчання та логістичне забезпечення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Коротко:

  • Держдеп США схвалив контракт на ракети ERAM для України
  • Сума контракту складає 825 млн доларів, постачання включає до 3 350 ракет
  • Фінансування здійснюватимуть США та союзники НАТО

Державний департамент США схвалив контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM та супутнього обладнання на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Обсяг та склад пакета постачання

За інформацією Держдепу, Україна планує придбати до 3 350 ракет ERAM та стільки ж GPS/INS модулів.

Пакет постачання також включає:

  • контейнери для ракет і пускові вузли,
  • додаткові компоненти та обладнання,
  • запасні частини та витратні матеріали,
  • програмне забезпечення для управління озброєнням,
  • системи планування місій,
  • секретну та відкриту технічну документацію,
  • навчальні матеріали та обладнання,
  • транспортну логістику та технічну підтримку,
  • ремонт і повернення обладнання,
  • інженерну та програмну підтримку американських фахівців.

Вплив на оборонні спроможності України

"Це постачання підвищить спроможність України реагувати на поточні й майбутні загрози, а також проводити оборонні та безпекові операції. Україна зможе без проблем інтегрувати нові системи до складу своїх Збройних сил", — зазначили у Держдепі.

Водночас у США наголосили, що продаж не змінить військовий баланс у регіоні, оскільки боєприпаси призначені для оборонних цілей.

Фінансування та міжнародна співпраця

Фінансування контракту передбачено за рахунок Данії, Нідерландів, Норвегії та програми Foreign Military Financing (FMF) зі США.

"Постачання ERAM демонструє співпрацю з союзниками по НАТО у створенні ефективної та масштабованої системи, яку можна швидко розгорнути".

Держдепартамент підкреслює, що схвалення означає лише можливість угоди, остаточна вартість та терміни постачання будуть визначені після затвердження деталей контракту й підписання угоди.

Допомога США / Інфографика: Главред

Військова допомога - новини за темою

Як повідомляв Главред, Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 вже у найближчий місяць. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево.

Крім того, у понеділок, 4 серпня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні.

Також відомо, що уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Про джерело: Державний департамент США

Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

