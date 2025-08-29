США дають "зелене світло" великому пакету озброєння: що отримають ЗСУ найближчим часом

США схвалюють постачання Україні ракет ERAM для посилення оборонних спроможностей та інтеграції у ЗСУ.

США та союзники фінансують контракт, надаючи технічну підтримку, навчання та логістичне забезпечення / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Коротко:

Держдеп США схвалив контракт на ракети ERAM для України

Сума контракту складає 825 млн доларів, постачання включає до 3 350 ракет

Фінансування здійснюватимуть США та союзники НАТО

Державний департамент США схвалив контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM та супутнього обладнання на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Обсяг та склад пакета постачання

За інформацією Держдепу, Україна планує придбати до 3 350 ракет ERAM та стільки ж GPS/INS модулів.

Пакет постачання також включає:

контейнери для ракет і пускові вузли,

додаткові компоненти та обладнання,

запасні частини та витратні матеріали,

програмне забезпечення для управління озброєнням,

системи планування місій,

секретну та відкриту технічну документацію,

навчальні матеріали та обладнання,

транспортну логістику та технічну підтримку,

ремонт і повернення обладнання,

інженерну та програмну підтримку американських фахівців.

Вплив на оборонні спроможності України

"Це постачання підвищить спроможність України реагувати на поточні й майбутні загрози, а також проводити оборонні та безпекові операції. Україна зможе без проблем інтегрувати нові системи до складу своїх Збройних сил", — зазначили у Держдепі.

Водночас у США наголосили, що продаж не змінить військовий баланс у регіоні, оскільки боєприпаси призначені для оборонних цілей.

Фінансування та міжнародна співпраця

Фінансування контракту передбачено за рахунок Данії, Нідерландів, Норвегії та програми Foreign Military Financing (FMF) зі США.

"Постачання ERAM демонструє співпрацю з союзниками по НАТО у створенні ефективної та масштабованої системи, яку можна швидко розгорнути".

Держдепартамент підкреслює, що схвалення означає лише можливість угоди, остаточна вартість та терміни постачання будуть визначені після затвердження деталей контракту й підписання угоди.

Допомога США / Інфографика: Главред

Про джерело: Державний департамент США Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

