F-16 ближче, ніж здається: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

Бельгія заявила про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні за міжнародним мандатом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 вже у найближчий місяць. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево, повідомляє УНІАН.

"Ми забезпечимо вас декількома F-16 наступного місяця. І ми продовжуємо заморожувати російські активи для того, щоб сьогодні та у майбутньому вони (росіяни – ред.) пішли на реконструкцію країни. Це не абстрактна солідарність, це фактична підтримка для того, щоб захистити ваше море, ваше небо, вашу свободу", – зазначив дипломат. відео дня

Допомога з розмінуванням та навчанням військових

Він також повідомив, що Бельгія допомагає Україні з розмінуванням:"До 2029 року на морі ми забезпечуємо розмінуючи судна та дрони. Також працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Підготовлено понад 3 тисячі солдатів, пілотів і техніків".

Фінансова та інфраструктурна підтримка

Крім того, Брюссель виділяє 20 млн євро на підтримку української "харчової ініціативи" та інвестує кілька мільйонів євро у відновлення шкіл, лікарень і енергетичної інфраструктури.

Прево наголосив на важливості українських портів для глобальної продовольчої безпеки та поділився особистими враженнями: "Пам'ятаю малюнки українських дітей, що ви мені дали у Римі. Я їх роздивлявся і я все ще зворушений, бо вони нагадують нам усім, про що ця боротьба. Це не тільки про захист кордонів, але й про захист мрій, про захист гідності нового українського покоління. Одеса – свідоцтво того, що баланс на Чорному морі змінився. Його змінили українська сміливість, самопожертвування…".

Можлива участь у миротворчій місії

Міністр також заявив, що Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо буде ухвалене рішення про припинення вогню:"Ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно".

Як повідомляв Главред, 24 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів.

Крім того, у понеділок, 4 серпня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні.

Також відомо, що уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

