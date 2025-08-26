Рус
F-16 ближче, ніж здається: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

Руслан Іваненко
26 серпня 2025, 18:43оновлено 26 серпня, 20:08
Брюссель передасть Україні винищувачі F-16 та продовжить заморожувати російські активи.
F-16
Бельгія заявила про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні за міжнародним мандатом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Коли Україна отримає бельгійські F-16
  • Яку допомогу готує Брюссель на морі та суходолі
  • Чому Бельгія готова долучитися до миротворчої місії

Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 вже у найближчий місяць. Про це в Одесі під час брифінгу заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево, повідомляє УНІАН.

"Ми забезпечимо вас декількома F-16 наступного місяця. І ми продовжуємо заморожувати російські активи для того, щоб сьогодні та у майбутньому вони (росіяни – ред.) пішли на реконструкцію країни. Це не абстрактна солідарність, це фактична підтримка для того, щоб захистити ваше море, ваше небо, вашу свободу", – зазначив дипломат.

Допомога з розмінуванням та навчанням військових

Він також повідомив, що Бельгія допомагає Україні з розмінуванням:"До 2029 року на морі ми забезпечуємо розмінуючи судна та дрони. Також працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Підготовлено понад 3 тисячі солдатів, пілотів і техніків".

Фінансова та інфраструктурна підтримка

Крім того, Брюссель виділяє 20 млн євро на підтримку української "харчової ініціативи" та інвестує кілька мільйонів євро у відновлення шкіл, лікарень і енергетичної інфраструктури.

Прево наголосив на важливості українських портів для глобальної продовольчої безпеки та поділився особистими враженнями: "Пам'ятаю малюнки українських дітей, що ви мені дали у Римі. Я їх роздивлявся і я все ще зворушений, бо вони нагадують нам усім, про що ця боротьба. Це не тільки про захист кордонів, але й про захист мрій, про захист гідності нового українського покоління. Одеса – свідоцтво того, що баланс на Чорному морі змінився. Його змінили українська сміливість, самопожертвування…".

F-16 / Инфографика: Главред

Можлива участь у миротворчій місії

Міністр також заявив, що Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо буде ухвалене рішення про припинення вогню:"Ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно".

/ Фото: Скріншот

Дивіться виступ міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево

Військова допомога - новини за темою

Як повідомляв Главред, 24 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів.

Крім того, у понеділок, 4 серпня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні.

Також відомо, що уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Путін пішов на принцип: експерт спрогнозував, як Росія буде продовжувати війну

