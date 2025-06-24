ППО України серйозно посилять: Києву виділяють великий пакет військової допомоги

У Німеччині частку оборонних витрат планується збільшити до 3,5% ВВП.

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Анонсовано посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

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ФРН виділяє в бюджеті суму в 8,3 мільярда євро Україні

Україна очікує на нові поставки систем протиповітряної оборони

Уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році, повідомив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

"Навіть через три роки від початку війни російська агресія продовжує становити серйозну загрозу миру. Ми незмінно підтримуємо Україну, і виділена в бюджеті сума у 8,3 мільярда євро - підтвердження того, що наша допомога залишається на високому рівні", - цитує його Укрінформ.

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Міністр також зазначив, що наступного року оборонні витрати Німеччини зростуть до 624 мільярдів євро, що дасть змогу вийти на рівень 2,4% від ВВП - вище за обов'язковий стандарт НАТО (2%). Надалі, до 2029 року, частку оборонних витрат планується збільшити до 3,5% ВВП.

Крім того, Клінгбайль наголосив на необхідності підготовки до можливих гібридних загроз з боку Росії, таких як атаки із застосуванням безпілотників, кібератаки, шпигунська діяльність і диверсії. Для посилення військової готовності планується створити додатково 10 тисяч робочих місць у збройних силах Німеччини.

Додамо, що проєкт бюджету ФРН ще має пройти затвердження в Бундестазі.

Посилення ППО України

Водночас Україна очікує на нові поставки систем протиповітряної оборони, які допоможуть посилити захист від російських ракетних і дронових атак.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Готуємо хороші новини щодо посилення нашої ППО і розвитку дронів-перехоплювачів. Будемо посилюватися. Війна висуває нові виклики, і ми з ними впораємося", - зазначив Єрмак.

Раніше Володимир Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України. Партнери України обіцяють інвестувати у виробництво української зброї.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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