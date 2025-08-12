'Катастрофа вже починається': експерт оцінив, скільки ще Росія зможе воювати

З приходом Трампа до влади у США у Росії почалися серйозні негаразди.

https://glavred.net/war/katastrofa-uzhe-nachinaetsya-ekspert-ocenil-skolko-eshche-rossiya-smozhet-voevat-10688852.html Посилання скопійоване

Що буде з Росією після відмови світу від її нафти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео на YouTube

Що сказав Загородній:

Припинення продажу нафти може обернутись катастрофою для РФ

Тривалість війни в Україні залежить від декількох чинників

Країна-агресорка Росія здебільшого поповнює свій бюджет за рахунок продажу нафти. США вже посилили тиск на країни, які досі купують в РФ цей природній ресурс.

Таким чином Росія може залишитися ні з чим. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

відео дня

За його словами, окрім нафти і газу у росіян є ще одне джерело доходів - добрива. Але Україна вже почала бити по хімічній промисловості РФ, тому з добривами також виникатимуть питання.

"По суті, Росія не має інших джерел доходів, вона жила з продажу нафти і газу. Але ключовий для РФ ринок – ринок Європи – втрачено, там уже американці", - зауважив експерт.

За таких умов, здається, Росія не зможе ще тривалий час воювати проти України. Однак це залежить не лише від доходів країни-агресорки. Загородній пояснив, що США можуть готувати нові "сюрпризи" для Путіна.

Дивіться відео про те, що чекає на Росію після відмови Індії купувати нафту:

Крім цього українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по РФ. Якщо, наприклад, таким чином вдасться паралізувати російську залізницю на тиждень, то можна буде вважати, що для Москви почнеться катастрофа.

"А потім Україна може раптом провести наступ там, де російські війська нічого не зможуть зробити. Отже, чинників багато, і вони насамперед залежать від України", - пояснив Загородній.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Тиск щодо купівлі російської нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Індія звинуватила Сполучені Штати в "нападках" через імпорт нафти з країни-агресора Росії. У Нью-Делі назвали рішення про 25% мита, мовляв, нерозумним, несправедливим і необґрунтованим. Держава погрожує "вжити заходів у відповідь".

Однак згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що державні нафтопереробні підприємства Індії наразі відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі.

Раніше стало відомо, що США можуть запровадити санкції і проти Китаю за купівлю російської нафти, однак станеться це не зараз, бо вже анонсовано майбутні американо-китайські переговори.

Більше новин:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред