Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Катастрофа вже починається": експерт оцінив, скільки ще Росія зможе воювати

Анна Косик
12 серпня 2025, 05:34
359
З приходом Трампа до влади у США у Росії почалися серйозні негаразди.
'Катастрофа вже починається': експерт оцінив, скільки ще Росія зможе воювати
Що буде з Росією після відмови світу від її нафти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео на YouTube

Що сказав Загородній:

  • Припинення продажу нафти може обернутись катастрофою для РФ
  • Тривалість війни в Україні залежить від декількох чинників

Країна-агресорка Росія здебільшого поповнює свій бюджет за рахунок продажу нафти. США вже посилили тиск на країни, які досі купують в РФ цей природній ресурс.

Таким чином Росія може залишитися ні з чим. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

відео дня

За його словами, окрім нафти і газу у росіян є ще одне джерело доходів - добрива. Але Україна вже почала бити по хімічній промисловості РФ, тому з добривами також виникатимуть питання.

"По суті, Росія не має інших джерел доходів, вона жила з продажу нафти і газу. Але ключовий для РФ ринок – ринок Європи – втрачено, там уже американці", - зауважив експерт.

За таких умов, здається, Росія не зможе ще тривалий час воювати проти України. Однак це залежить не лише від доходів країни-агресорки. Загородній пояснив, що США можуть готувати нові "сюрпризи" для Путіна.

Дивіться відео про те, що чекає на Росію після відмови Індії купувати нафту:

Крім цього українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по РФ. Якщо, наприклад, таким чином вдасться паралізувати російську залізницю на тиждень, то можна буде вважати, що для Москви почнеться катастрофа.

"А потім Україна може раптом провести наступ там, де російські війська нічого не зможуть зробити. Отже, чинників багато, і вони насамперед залежать від України", - пояснив Загородній.

'Катастрофа вже починається': експерт оцінив, скільки ще Росія зможе воювати
Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Тиск щодо купівлі російської нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Індія звинуватила Сполучені Штати в "нападках" через імпорт нафти з країни-агресора Росії. У Нью-Делі назвали рішення про 25% мита, мовляв, нерозумним, несправедливим і необґрунтованим. Держава погрожує "вжити заходів у відповідь".

Однак згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що державні нафтопереробні підприємства Індії наразі відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі.

Раніше стало відомо, що США можуть запровадити санкції і проти Китаю за купівлю російської нафти, однак станеться це не зараз, бо вже анонсовано майбутні американо-китайські переговори.

Більше новин:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні нафта Дональд Трамп Тарас Загородній
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пентагон підтвердив обмін територіями між РФ і Україною

Пентагон підтвердив обмін територіями між РФ і Україною

08:30Війна
Київ готовий поступитися Москві вже окупованими територіями - The Telegraph

Київ готовий поступитися Москві вже окупованими територіями - The Telegraph

08:18Україна
Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи

Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи

07:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

Китайський гороскоп на сьогодні 12 серпня: Собакам - багатство, Кроликам - складні ситуації

Китайський гороскоп на сьогодні 12 серпня: Собакам - багатство, Кроликам - складні ситуації

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виросте

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виросте

Останні новини

08:30

Пентагон підтвердив обмін територіями між РФ і Україною

08:19

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

08:18

Київ готовий поступитися Москві вже окупованими територіями - The Telegraph

08:14

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Про нове загострення РФ і спробу відновити роман Трамп-ПутінПогляд

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
07:39

Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи

06:52

Путін не шукає миру: в ISW сказали, чому переговори на Алясці приречені

06:10

Як успішні атаки ЗСУ розлютили ПутінаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з офіціантом за 23 секунди

Реклама
05:34

"Катастрофа вже починається": експерт оцінив, скільки ще Росія зможе воювати

05:00

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

04:35

Чому не можна казати "госпіталізувати до лікарні": вчителька пояснила помилкуВідео

03:30

Особиста образа може зіграти на користь України: що буде, якщо Путін обдурить Трампа

03:03

Везунчики долі: ТОП-5 знаків зодіаку, кому фортуна посміхається найчастіше

02:30

У Києві новий спалах коронавірусу: як розпізнати симптоми штаму Stratus

01:53

Переговори на Алясці: радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна

01:30

Дідусь може пишатися: Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа

00:36

Ситуація на Добропільському напрямку: в ОСУВ "Дніпро" зробили важливу заяву

00:27

"Якісь кризи, непорозуміння": Лілія Ребрик висловилася про проблеми з чоловіком

00:14

"Естафету передано": зірка "Гаррі Поттера" відмовився зніматися в ремейку

Реклама
11 серпня, понеділок
23:29

Секрет багатого врожаю: як правильно обрати сидерати для різних типів ґрунтуВідео

23:14

"Відчувати себе коханою": ексдружина Кличка заговорила про весілля

22:45

Російську треба прибрати з переліку мов, які потребують захисту - мовний омбудсмен

22:42

Як вивести жовті плями з матрацу за 5 хвилин: ШІ назвав ТОП-5 простих кроків

22:26

Після дев'яти років та п'яти дітей: Кріштіану Роналду одружується з коханою

22:17

Командний пункт знищено: Генштаб розкрив, яке високе керівництво РФ ліквідували

22:12

"Шахтар" втратив очки, але знайшов винного: який спірний епізод викликав скандал

21:48

Екологи б'ють на сполох: руйнування Каховської дамби обернулося новим лихом

21:27

Київстар, Vodafone та lifecell: найвигідніші тарифи для українських пенсіонерів

21:15

Росіяни прорвали фронт на Донеччині - DeepState

21:09

Путін готується не до припинення вогню, а до нових атак - Зеленський

20:38

Народжені під щасливою зіркою: нумерологи назвали три місяці, що приносять удачу

20:30

"Нічого ми не отримаємо": Подоляк оцінив перспективи зустрічі Трампа і Путіна

20:24

Як насправді роблять чипси: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:10

Ситуація на Сумщині змінюється: як ЗСУ знайшли слабке місце та витісняють ворога

19:57

Манікюр на осінь-2025: експерти розкрили 14 наймодніших відтінків цього року

19:42

У Росії назріває бензинова криза: Bloomberg пояснило, що стало останньою краплею

19:38

Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали дату похолодання

19:26

Скільки РФ витратила мільярдів на удари по Україні: Forbes назвав колосальну суму

19:12

Чому 12 серпня не можна влаштовувати гучних вечірок: яке церковне свято

Реклама
19:10

Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трамп зробив низку заяв

19:10

Лавочка для РФ прикривається: окупанти тікають з однієї області УкраїниПогляд

19:05

Більше ніж просто прикраса : що насправді означала сережка у вусі козакаВідео

19:00

Як миттєво прочистити дренаж у холодильнику: простий і дуже швидкий спосібВідео

19:00

ЯК "УКРЕНЕРГО", НКРЕКП І КОМАНДА ШУРМИ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНІ ЗЛОВЖИВАННЯ

19:00

Зеленський і Європа готують дзвінок Трампу, Путін поставив новий ультиматум - Bloomberg

18:52

Українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат: коли та на яку суму

18:04

Чому Аляска належала Росії: історія, яку в РФ не хотіли б згадувати

18:00

Трамп оголосив про "візит до Росії" і зустріч із Путіним у п'ятницю

17:54

Засмічення у зливі прочиститься за хвилину: спритний сантехнік розкрив хитрий фокусВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти