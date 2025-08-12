Рус
Київ готовий поступитися Москві вже окупованими територіями - The Telegraph

Віталій Кірсанов
12 серпня 2025, 08:18
Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями.
  • У Європі заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою
  • Фактична окупація територій не може бути визнана юридично

Напередодні саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, у дипломатичних колах обговорюють пом'якшення позиції президента України Володимира Зеленського. Про це пише The Telegraph із посиланням на європейські джерела.

Зазначається, що Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

відео дня

Такий сценарій, який підтримують деякі європейські столиці, передбачає заморожування лінії фронту і надання Україні безпекових гарантій, включно з постачанням озброєнь і перспективою вступу до НАТО. Водночас Зеленський наголошує: жодні домовленості не повинні передбачати додаткових територіальних поступок.

Європейські лідери, серед яких Еммануель Макрон, Дональд Туск і Фрідріх Мерц, заявили про неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів силою. Вони планують зустріч із Трампом уже в середу, щоб донести свої аргументи перед його переговорами з Путіним.

Сам Трамп повідомив, що на саміті спробує домогтися часткового повернення українських земель. Однак він розкритикував позицію Києва щодо необхідності конституційного схвалення будь-яких територіальних змін.

НАТО ж наголошує, що фактична окупація територій не може бути визнана юридично. Українська влада нагадує, що Росія продовжує перекидати війська і готується до нових наступів, тому передчасно говорити про готовність Кремля завершити війну.

На сьогодні Росія контролює близько 20% території України в межах кордонів 1991 року. Міжнародні партнери України, включно з Великою Британією та Канадою, закликають уникати нав'язування Києву якихось рішень, наголошуючи на тому, що миру має бути досягнуто за участю самої України, а не за її спиною.

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

11 серпня Трамп під час спілкування з журналістами заявив про "візит до Росії", щоб провести зустріч із Путіним. Не виключено, що Трамп обмовився.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Дональд Трамп. На його думку, Зеленському, мовляв, необхідно буде підписати певний документ для завершення війни.

Україна не віддаватиме Росії свої території, сказав Володимир Зеленський. Президент закликав США та Європу продовжити роботу для пошуку рішення, спрямованого на реальні результати та тривалий мир.

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, упевнений, що зустріч лідерів США і Росії на Алясці може бути успішною. Це станеться, якщо вона призведе до посилення тиску на Путіна через його відмову припинити вбивства в Україні.

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

