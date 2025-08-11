Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

Альона Вороніна
11 серпня 2025, 17:08
546
Українцям розповіли, як зміняться погодні умови в нашій країні у найближчі кілька десятків років.
В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років
Якою буде погода в Україні через 15 років/ Фото: pixaby

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться погода в Україні у наступні кілька десятків років
  • У яких областях погода буде більш посушливою і де може утворитися пустеля
  • У яких регіонах стане більше дощів

Погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Українська кліматологиня, учасниця IPCC та членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська у програмі "Говорить Суханов" розповіла, якою буде погода в Україні на кілька десятків років наперед і як буде змінюватися клімат у нашій державі.

відео дня

За словами кліматологині, в Україні в останні десятиріччя збільшувалася тривалість літа, і така тенденція продовжується. Вона зазначила, що, згідно з прогнозами, у середині поточного сторіччя тривалість літа може збільшитися настільки, що літня погода буде триматися приблизно по 5 місяців на рік.

Краковська пояснила, що те, наскільки сильно зміниться клімат, залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовувати і як багато виділяти парникових газів.

Температура повітря стане трішки вищою – рівень температури зросте не менше, ніж на 2 градуси за Цельсієм. Найспекотніше в літній час буде традиційно на півдні та сході України.

Також до 2040-го року західні області України, і в першу чергу Карпати, буде більше заливати дощами, а південні області України та Крим будуть страждати від засухи.

При цьому кліматологиня зазначила, що такі зміни можуть стати реальністю за помірного прогнозу. А якщо взяти до уваги більш жорсткий прогноз, то, згідно з ним, засушливий клімат може дістатися навіть до Київщини, а на частині Одещини за таких умов може бути екстремально сухий клімат – це означає, що на частині території Одеської області не виключене опустелювання.

У відповідь на запитання ведучого, які кліматичні зміни, які чекають нас у майбутньому, вже можна помітити зараз у нашому житті, в сьогоденні, кліматологиня відповіла, що в першу чергу це екстремальні погодні явища.

"Я думаю, що дуже багато. Починаючи від екстремальних погодних явищ, які в буквальному сенсі б’ють по голові градом розміром з яйце… Вітер, паводок, смерчі, пожежі… Просто всі екстремальні запам’ятовуються більше", – зазначила вона.

Упродовж останніх 20 років середня максимальна температура повітря влітку становила 25 градусів. Як йдеться у прогнозі, у наступні кілька десятиліть, цей показник підійметься до 26 градусів згідно з помірним сценарієм і до 29,5 градусів згідно з екстремальним сценарієм.

Дивіться відео про те, якою буде погода в Україні через 15 років:

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, коли посилиться спека – на Україну насувається антициклон Julia. Скоро погода в Україні зазнає змін – синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям.

Нагадаємо, будуть штормовий вітер та дощі з грозами – деякі регіони України накриє похолодання. Синоптик попередила про зміну погодних умов в Україні.

Також раніше повідомлялося, що очікується ґрунтова посуха – синоптик попередив про небезпечні погодні умови. Україна буде під впливом антициклону.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олексій Суханов?

Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода клімат прогноз погоди Погода в Україні Світлана Краковська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки РФ витратила мільярдів на удари по Україні: Forbes назвав колосальну суму

Скільки РФ витратила мільярдів на удари по Україні: Forbes назвав колосальну суму

19:26Війна
Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трампа зробив низку заяв

Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трампа зробив низку заяв

19:10Війна
Зеленський і Європа готують дзвінок Трампу, Путін поставив новий ультиматум - Bloomberg

Зеленський і Європа готують дзвінок Трампу, Путін поставив новий ультиматум - Bloomberg

19:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українець

Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українець

Останні новини

19:26

Скільки РФ витратила мільярдів на удари по Україні: Forbes назвав колосальну суму

19:12

Чому 12 серпня не можна влаштовувати гучних вечірок: яке церковне свято

19:10

Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трампа зробив низку заяв

19:10

Лавочка для РФ прикривається: окупанти тікають з однієї області УкраїниПогляд

19:05

Більше ніж просто прикраса : що насправді означала сережка у вусі козакаВідео

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
19:00

Як миттєво прочистити дренаж у холодильнику: простий і дуже швидкий спосібВідео

19:00

ЯК "УКРЕНЕРГО", НКРЕКП І КОМАНДА ШУРМИ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНІ ЗЛОВЖИВАННЯ

19:00

Зеленський і Європа готують дзвінок Трампу, Путін поставив новий ультиматум - Bloomberg

18:52

Українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат: коли та на яку суму

Реклама
18:04

Чому Аляска належала Росії: історія, яку в РФ не хотіли б згадувати

18:00

Трамп оголосив про "візит до Росії" і зустріч із Путіним у п'ятницю

17:54

Засмічення у зливі прочиститься за хвилину: спритний сантехнік розкрив хитрий фокусВідео

17:43

Путін готовий віддати Херсонську та Запорізьку області, але за умови - Financial Times

17:40

Навчання Росії та Білорусі: у Зеленського зробили заяву

17:30

Чому не можна проходити повз церкву 12 серпня: прикмети, які не можна порушувати

17:17

Акції Rheinmetall зросли у 14 разів після початку війни в Україні - подробиці

17:17

МОЗ обіцяє начислити 200 тис грн медикам України: що відомо про програму

17:08

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 роківВідео

17:01

"Росіяни знову нападуть": у ЗСУ сумніваються в закінченні війни - The Independent

16:58

Банки більше не "вибухнуть": точний час, коли перевертати консерваціюВідео

Реклама
16:38

На зірку "Холостяка" напав ґвалтівник - у Мережі жертву зробили виннноюВідео

16:17

"Я не міг сидіти на лекціях і не співати": Ігор Целип відверто про свої студентські роки та творчість

16:11

Зеленський зідзвонився з прем'єром Індії Моді: перші деталі розмови

16:09

Секрет довготривалих стосунків: Forbes назвав ключ до міцного щасливого шлюбу

16:05

Офіційний трейлер original-серіалу "Вітя" вже в мережі — прем’єра 1 вересня на Київстар ТБ

15:56

Унітаз заблищить за лічені хвилини: дуже простий і доступний спосібВідео

15:48

Де заховане число 94: треба бути надзвичайно уважною людиною, щоб його помітити

15:29

Таких цін ще не було: українців попередили про подорожчання хліба

15:28

"Жест доброї волі" на Алясці — що готують Путін і Трамп та чого чекати Україні

14:58

Як удома легко приготувати квас із цикорію: дуже простий і швидкий рецептВідео

14:44

Росія перекидає війська: як Путін готується до зустрічі з Трампом на Алясці

14:43

Марічка Падалко розповіла, яке проблемне питання у шлюбі обговорює з психологом

14:00

Легка літня запіканка на вечерю з того, що знайдеться в холодильнику - рецепт

13:57

Чи обов'язково жінок хоронити в хустці: священник відповівВідео

13:54

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виростеВідео

13:36

СБУ вдарили по серцю виробництва ракет РФ - ЗМІ розкрили перші наслідки атаки

13:07

Як покращити якість сну та перестати прокидатись вночі - давній індійський метод

12:48

На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог

12:45

З Днем Молоді - прикольні картинки та привітання

12:39

Дружина відомого українського футболіста похвалилася розкішним відпочинком

Реклама
12:28

Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

12:18

Телепремʼєра "Конотопської відьми" та виступи улюблених зірок: що покаже 1+1 Україна до Дня Незалежності

12:06

Раміна Есхакзай повідомила про велике горе в родині - що сталося

12:00

Ще гірше, ніж у СРСР: Загородній описав можливу долю РосіїВідео

11:51

Ціни в Україні почнуть знижуватися: прогноз, коли та які продукти подешевшають

11:40

Улюбленці долі: 5 знаків зодіаку, яким щастить від природи

11:37

Ульотна закуска: намазка на хліб із найпростіших інгредієнтів - ідеальний сніданокВідео

11:35

Чому білі акули мають білий живіт: його роль здивує усіх

11:27

Обмін територіями між Україною та РФ в обмін на мир - з'явився тривожний прогноз

11:11

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти