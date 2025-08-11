В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Українська кліматологиня, учасниця IPCC та членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська у програмі "Говорить Суханов" розповіла, якою буде погода в Україні на кілька десятків років наперед і як буде змінюватися клімат у нашій державі.
За словами кліматологині, в Україні в останні десятиріччя збільшувалася тривалість літа, і така тенденція продовжується. Вона зазначила, що, згідно з прогнозами, у середині поточного сторіччя тривалість літа може збільшитися настільки, що літня погода буде триматися приблизно по 5 місяців на рік.
Краковська пояснила, що те, наскільки сильно зміниться клімат, залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовувати і як багато виділяти парникових газів.
Температура повітря стане трішки вищою – рівень температури зросте не менше, ніж на 2 градуси за Цельсієм. Найспекотніше в літній час буде традиційно на півдні та сході України.
Також до 2040-го року західні області України, і в першу чергу Карпати, буде більше заливати дощами, а південні області України та Крим будуть страждати від засухи.
При цьому кліматологиня зазначила, що такі зміни можуть стати реальністю за помірного прогнозу. А якщо взяти до уваги більш жорсткий прогноз, то, згідно з ним, засушливий клімат може дістатися навіть до Київщини, а на частині Одещини за таких умов може бути екстремально сухий клімат – це означає, що на частині території Одеської області не виключене опустелювання.
У відповідь на запитання ведучого, які кліматичні зміни, які чекають нас у майбутньому, вже можна помітити зараз у нашому житті, в сьогоденні, кліматологиня відповіла, що в першу чергу це екстремальні погодні явища.
"Я думаю, що дуже багато. Починаючи від екстремальних погодних явищ, які в буквальному сенсі б’ють по голові градом розміром з яйце… Вітер, паводок, смерчі, пожежі… Просто всі екстремальні запам’ятовуються більше", – зазначила вона.
Упродовж останніх 20 років середня максимальна температура повітря влітку становила 25 градусів. Як йдеться у прогнозі, у наступні кілька десятиліть, цей показник підійметься до 26 градусів згідно з помірним сценарієм і до 29,5 градусів згідно з екстремальним сценарієм.
