Путін не шукає миру: в ISW сказали, чому переговори на Алясці приречені

Анна Ярославська
12 серпня 2025, 06:52
США мають величезну силу і важелі впливу та можуть домогтися результату, якщо застосують їх повною мірою.
Трамп, Путин
Путін не хоче миру, вважає Джордж Баррос / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Путін не хоче йти на компроміс заради миру
  • США можуть чинити на Путіна тиск, але поки що не зробили цього

Очільник РФ Володимир Путін досі не виявив жодного бажання йти на компроміси заради встановлення миру в Україні, тому саміт лідерів США та РФ на Алясці, вочевидь, не змінить цієї ситуації. Таку думку озвучив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю", - сказав він у коментарі Укрінформу.

У такий спосіб представник ISW прокоментував очікування щодо саміту за участю Трампа і Путіна, що очікується 15 серпня, а також останні оцінки ISW про те, що Кремль намагається використати цю зустріч для створення розколу між США і Європою.

Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати володіють величезною силою і важелями впливу і можуть домогтися результату, якщо застосують їх повною мірою.

"Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - зазначив Баррос.

Чи буде припинення вогню в Україні - думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що теоретично Кремль може на певний час заморозити конфлікт і дати старт мирному процесу, щоб отримати "бонуси", зокрема економічні.

"Головний із них [з бонусів] - це, звичайно, зняття санкцій, яке, за витоками інформації, американці нібито обіцяли Росії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

11 серпня Трамп під час спілкування з журналістами заявив про "візит до Росії", щоб провести зустріч із Путіним. Не виключено, що Трамп обмовився.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Дональд Трамп. На його думку, Зеленському, мовляв, необхідно буде підписати певний документ для завершення війни.

Україна не віддаватиме Росії свої території, сказав Володимир Зеленський. Президент закликав США та Європу продовжити роботу для пошуку рішення, спрямованого на реальні результати та тривалий мир.

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, упевнений, що зустріч лідерів США та Росії на Алясці може бути успішною. Це станеться, якщо вона призведе до посилення тиску на Путіна через його відмову припинити вбивства в Україні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Засмічення у зливі прочиститься за хвилину: спритний сантехнік розкрив хитрий фокусВідео

