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"Я особисто чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині": Зеленський зробив заяву

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2025, 20:41оновлено 11 травня, 21:12
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Зеленський також очікує на припинення вогню 12 травня.
'Я особисто чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині': Зеленський зробив заяву
Зеленський погодився на переговори в Туреччині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Що відомо:

  • Зеленський погодився на переговори з РФ у Туреччині
  • Зеленський очікує на припинення вогню 12 травня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори у Туреччині. Зеленський наголосив на тому, що він погодився на переговори.

Водночас він очікує не лише на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

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"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - написав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на тому, що український лідер не ховається.

"Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого і ні за що. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоч крихітку такої мужності", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак акцентував, Володимир Зеленський готовий зробити все необхідне для завершення війни.

"Припинення вогню Росією, а потім все інше. Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась, і чекатиме Путіна у четвер. А що Путін? Боїться? Побачимо", - написав він.

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.

Як зазначає Sky News, ініціатива Путіна виглядає як спроба уникнути виконання умов щодо тридцятиденного перемир'я. Підготовка до його заяви, за оцінками журналістів, була поспішною і непродуманою, що створює враження імпровізації.

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