Особиста образа може зіграти на користь України: що буде, якщо Путін обдурить Трампа

Трамп може переключиться на інші справи і заморозити процес переговорів.

Розумний сказав, що буде, якщо Путін обдурить Трампа / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, УНІАН

Головні тези:

У разі обману Путіним, Трамп, імовірно, заморозить переговори

Підтримку України США, найімовірніше, збереже або навіть трохи посилить

Кремль може піти на тимчасове перемир'я заради економічних бонусів

Якщо російський диктатор Володимир Путін обдурить очікування президента США Дональда Трампа в контексті переговорів, запланованих на 15 серпня, то очільник Білого дому імовірно, з огляду на особисту образу на Путіна, зробить чимало для стримування РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Трамп погодиться на зустріч тільки тоді, коли буде впевнений, що отримає результат, який можна подати як досягнення миру, нехай і в певному обмеженому вигляді. Якщо ж в останній момент Путін його обдурить (а в політиці таке трапляється доволі часто, і не лише у Путіна), Трамп, найімовірніше, переключиться на інші справи, яких у нього багато в сучасній геополітиці, і заморозить цей процес", - вважає Розумний.

Експерт вважає, що Трамп навряд чи припинить підтримку України - можливо, навіть певною мірою її збільшить, або принаймні збереже нинішній рівень.

"Він намагатиметься зробити так, щоб Путін не досяг своїх цілей. При цьому Трамп, імовірно, не кидатиметься "рятувати" Україну, але, з огляду на особисту образу на Путіна, зробить чимало для стримування Росії. Тому на тривале припинення вогню, щонайменше до кінця цього року, розраховувати не варто, хоча певний шанс є", - сказав Розумний.

Чи буде припинення вогню в Україні

Розумний вважає, що все залежить від того, яку "ставку" зараз зробить Путін і його оточення.

"Теоретично вони можуть на певний час заморозити конфлікт і дати старт мирному процесу, щоб отримати "бонуси", зокрема економічні. Головний із них - це, звісно, зняття санкцій, яке, за витоками інформації, американці нібито обіцяли Росії", - сказав експерт.

За словами Розумного, на користь цієї версії свідчать і плани Кремля провести навчання "Захід-2025" як демонстрацію сили (а, можливо, і готовності до її застосування).

"У такій ситуації Путіну вигідно оголосити про тимчасове перемир'я або про припинення вогню ("ceasefire"), щоб, зосередившись на білоруському напрямку, уникнути сильного удару на українському фронті. Тому Путін міг погодитися на це з тактичною метою. Але є й фактори, які роблять такий сценарій малоймовірним у найближчій перспективі - головним із них є надія Путіна на військові успіхи в найближчі місяці. Як він сам говорив: "Ми їх доб'ємо", - додав політичний експерт.

Що дадуть переговори і чи буде перемир'я

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що заморозити лінію бойового зіткнення зараз неможливо. А всі заклики до перемир'я, переговори в різних форматах тощо - це виключно "дипломатична гра, гра в імітацію".

"Як би комусь у Вашингтоні не хотілося зупинити війну в Україні, зробити це просто неможливо", - сказав Коваленко в інтерв'ю Главреду.

При цьому він вважає, що Путін може почати воювати проти країн НАТО. При цьому війну в Україні закінчувати він не буде.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок. Це місто Анкоридж.

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до діалогу між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, що має відбутися на Алясці.

На переговорах із Росією США діятимуть з позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

