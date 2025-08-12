Рус
Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи

Анна Ярославська
12 серпня 2025, 07:39
На території заводу АТ "Монокристал" виникла пожежа. Продукція компанії використовується у ВПК РФ.
На території заводу АТ
На території заводу АТ "Монокристал" виникла пожежа / Колаж: Главред, фото: Telegram

Коротко:

  • У Ставрополі прогриміли вибухи
  • Дрони атакували заводи "Монокристал" і "Нептун"

У ніч на вівторок, 12 серпня, в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.

Було чутно щонайменше п'ять вибухів. Також городяни бачили спалахи в небі над містом.

"Мешканці Ставрополя повідомляють, що дрони атакують підприємство хімічної промисловості, одного з основних виробників сапфіра для оптоелектронної промисловості АТ "Монокристал". На кадрах очевидців видно дим", - повідомив російський Telegram-канал Astra.

Згідно з аналізом Astra, фото зроблено біля ресторану "Ростикс" на пр. Кулакова в Ставрополі. На цьому ж проспекті розташований "Монокристал". Дим на фото зафіксовано безпосередньо над підприємством.

У Ставрополі прогриміли вибухи
У Ставрополі прогриміли вибухи / t.me/astrapress

OSINT-аналітки каналу Exilenova+ також пишуть про атаку на завод "Монокристал" і публікують кадри з місця інциденту:

Над заводом видно дим
Над заводом видно дим / Фото: t.me/exilenova_plus
Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи
Фото: t.me/exilenova_plus

Зазначимо, минулої ночі губернатор області Володимир Владимиров попереджав про загрозу атаки безпілотників.

Пізніше мер Ставрополя Ульянченко повідомив, що в місті "було відбито атаку БПЛА".

"Безпілотники подавлені нашими системами РЕБ. Ніхто з людей не постраждав. Вибито скло в одному із соціальних об'єктів. На місці працюють усі екстрені служби міста. На всій території регіону продовжує діяти режим безпілотної небезпеки", - заявив чиновник.

Дивіться відео - Ставрополь був атакований дронами:

Скриншот

Що відомо про цілі дронових ударів

Завод "Монокристал" - один із найбільших у світі виробників штучного сапфіра (корунду). Він входить до концерну "Енергомера", менша частка - у "Роснано".

Завод виробляє сапфірові злитки, пластини і скло для оптоелектроніки. Продукція компанії використовується у ВПК РФ.

Понад 98% виручки становить експорт.

На початку 2023 року на компанію було накладено санкції. Тоді "Енергомера" повідомляв про втрати через санкційні обмеження на закупівлю спеціальних матеріалів для полірування сапфіра зі США, Японії, ЄС.

Зазначимо, синтетичний сапфір - ключовий матеріал для оптоелектроніки, широко використовується у світлодіодах, дисплеях та електроніці.

Також він використовується у військовій сфері як міцний та прозорий матеріал для захисту оптики, датчиків і екранів. Він застосовується в прицілах, тепловізорах, лазерних системах, головках самонаведення ракет, обтічниках камер БПЛА, а також у вікнах приладів авіаційної та космічної техніки.

Відрізняється високою ударостійкістю, стійкістю до подряпин і здатністю витримувати екстремальні температури.

Карбід кремнію - ключовий матеріал подвійного призначення, застосовуваний у бронезахисті, радарах і військовій електроніці.

Завод "Нептун" спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден, як військових, так і цивільних. Завод входить до переліку стратегічних підприємств РФ.

Продукцію використовують на більш ніж 300 суднах російського флоту - включно з атомними крейсерами, підводними човнами, танкерами, арктичними кораблями тощо. Завод підтримує критично важливу інфраструктуру в оборонному і суднобудівному комплексі РФ.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, вранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", ймовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ). Це підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.

10 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Унаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

