РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

Окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Росія вночі атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно на обігрів у Києві, Харкові та Дніпрі / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДТЕК

Коротко:

Під обстрілом РФ опинилася енергетика 8 областей України

Удар завдано кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами

Ворог вдарив по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС

В ніч на вівторок, 3 лютого, армія країни-агресорки РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по восьми областях України.

РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі!" - йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що цілі росіян були винятково цивільними, після ураження яких сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишили без тепла під час найсуворіших морозів.

Він назвав цю атаку російським злочином проти людяності та спробою зимового геноциду.

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС прямували до потенційних пускових рубежів у Саратовській області.

Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

Упродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

У ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом перебували кілька районів міста.

Атака РФ / ІнфографІка: Главред

