Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

Інна Ковенько
3 лютого 2026, 09:47
146
Окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
Росія вночі атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно на обігрів у Києві, Харкові та Дніпрі - Шмигаль Росія вночі атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно на обігрів у Києві, Харкові та Дніпрі
Росія вночі атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно на обігрів у Києві, Харкові та Дніпрі / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДТЕК

Коротко:

  • Під обстрілом РФ опинилася енергетика 8 областей України
  • Удар завдано кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами
  • Ворог вдарив по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС

В ніч на вівторок, 3 лютого, армія країни-агресорки РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по восьми областях України.

РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

відео дня

"Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі!" - йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що цілі росіян були винятково цивільними, після ураження яких сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишили без тепла під час найсуворіших морозів.

Він назвав цю атаку російським злочином проти людяності та спробою зимового геноциду.

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС прямували до потенційних пускових рубежів у Саратовській області.

Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

Упродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

У ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом перебували кілька районів міста.

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль
Атака РФ / ІнфографІка: Главред

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Денис Шмигаль ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:54Фронт
РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:21Україна
Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

09:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Останні новини

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Національний відбір 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

Реклама
10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

Реклама
08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

06:35

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

06:10

Гороскоп Таро на лютий 2026: Терезам – дохід, Скорпіонам – зміни, Стрільцям – успіх

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:00

Гороскоп на завтра 4 лютого: Скорпіонам - нове знайомство, Рибам - прибуток

05:31

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

04:55

7 звичок батьків, які змушують дорослих дітей переїхати подалі: головні помилки

04:22

Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

04:01

"Я вживала": Лоліту відкачували від нападу через залежність

03:32

Чи мають коти виходити надвір – ветеринар здивувала зізнаннямВідео

02:57

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:45

"Льодовик Судного дня" тріщить по швах: загроза катастрофи прибережних мегаполісів

01:25

Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

00:52

У містах пролунали серії гучних вибухів: ворог атакує Україну БПЛА, що відомо

Реклама
00:39

Частина пенсіонерів може залишитися без виплат на кілька місяців – яка причина

02 лютого, понеділок
23:54

Розсада без помилок: сприятливі дати лютого-березня за місячним каладарем 2026Відео

23:23

"Моральні дегенерати": Сибіга про пропозицію FIFA щодо скасування бойкоту РФ

22:20

Відключення електроенергії в Києві та області 3 лютого: опубліковано графіки

21:41

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомоВідео

21:38

Світло буде проміжками: ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютогоФото

21:35

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

21:32

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

21:32

Як швидко очистити унітаз від стійкого нальоту: просте рішення, яке варто спробувати

21:01

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти