Нова тактика росіян: на Чернігівщині 'Шахед' намагався знищити мобільну групу ППО

Всі бійці залишилися живими.

У Чернігівській області мобільну вогневу групу контратакував шахед / Колаж: Главред, фото: Флеш/Telegram, Генштаб ЗСУ

Що відомо:

Росія застосувала нову тактику

Військові залишилися живими

Шахеди озброюють ракетами Р-60

У понеділок, 2 грудня, під час масованого нальоту російських ударних дронів на Чернігівську область зафіксовано нову тактику ворога. Один із шахедів, керований онлайн-оператором, здійснив атаку на автомобіль мобільної вогневої групи саме в момент її роботи по безпілотниках.

Про інцидент повідомив український експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш. За його словами, всі військовослужбовці залишилися живими, однак випадок демонструє появу додаткової загрози для підрозділів, що протидіють дронам. Експерт закликав мобільні групи врахувати нову реальність і бути готовими до подібних атак.

Дивіться відео нальоту ворожого дрону на наших захисників:

Фото: скриншот Флеш/Telegram

Чи буде збільшуватися кількість ворожих БПЛА з дистанційним керуванням - думка експерта

Як пояснив в ефірі КИЇВ24 авіаційний експерт Костянтин Криволап, такі апарати фактично перетворюються на керовані ракети - вони оснащені камерами, "бачать" ціль і коригуються в реальному часі. На відміну від звичайних шахедів, що рухаються за заданими координатами, ці дрони використовують мережеве або супутникове наведення, іноді комбіноване. Через це вони значно дорожчі та складніші для протидії, адже засоби радіоелектронної боротьби не можуть перекрити весь простір, і подавити їх стає непростим завданням.

Російські безпілотники - новини за темою

Нагадаємо, 1 грудня на російському ударному дроні "Шахед" вперше виявили ракету класу "повітря-повітря" Р-60, призначену для ураження вертольотів і літаків. Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis збили дрон із цією ракетою.

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що ЗСУ вже збили "Шахед" із прикріпленою Р-60. За його словами, ця комбінація створена спеціально для ураження українських гелікоптерів та легких літаків, які перехоплюють російські далекобійні дрони.

Також російські війська захопили всі основні типи українських БПЛА, після того як підрозділ "Рубікон" розгорнув мережу РЛС і почав збивати розвідувальні дрони ЗСУ. За словами експерта Бескрестнова, російські "ТГ-експерти" не володіють реальною інформацією, бо профвійськові РФ нічим із ними не діляться.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

