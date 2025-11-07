Росіяни запустили Калібри і Кинджали по Україні: куди летять

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Ворог уже підняв у повітря стратегічну авіацію.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Над Україною фіксують кілька груп БПЛА (зокрема в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях). Крім того, окупанти запустили "Калібри".
Як повідомляють моніторингові канали Кинджали летять у бік Києва - вже прогриміли перші вибухи.
Тим часом "Калібри" на Вінниччині курсують у Київську/Житомирську області.
Також у Дніпрі чути звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного. Вибухи також чути в Полтавській області.
За інформацією моніторів, був зліт ще одного МіГ-31К. Можуть бути повторні пуски. Загалом у повітрі 5 МіГ-31К.
Як писав Главред, вранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Унаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловікові було 69 років, а його дружині - 67.
Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.
Вранці 22 жовтня Росія продовжила тероризувати Україну. Під атакою дронів опинився дитячий садок у Харкові. Унаслідок ворожого удару постраждали діти.
