Росіяни запустили Калібри і Кинджали по Україні: куди летять

Сергій Кущ
7 листопада 2025, 23:35
Загалом у повітрі 5 МіГ-31К.
Росіяни запустили Калібри та Кинджали по Україні
Росіяни запустили Калібри і Кинджали по Україні / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Схід", 117 окрема важка механізована бригада, Главред

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Ворог уже підняв у повітря стратегічну авіацію.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Над Україною фіксують кілька груп БПЛА (зокрема в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях). Крім того, окупанти запустили "Калібри".

Як повідомляють моніторингові канали Кинджали летять у бік Києва - вже прогриміли перші вибухи.

Тим часом "Калібри" на Вінниччині курсують у Київську/Житомирську області.

Також у Дніпрі чути звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного. Вибухи також чути в Полтавській області.

За інформацією моніторів, був зліт ще одного МіГ-31К. Можуть бути повторні пуски. Загалом у повітрі 5 МіГ-31К.

Як писав Главред, вранці 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. У столиці було чути вибухи. Спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Унаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. Загиблому чоловікові було 69 років, а його дружині - 67.

Крім цього, у ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, постраждали люди.

Вранці 22 жовтня Росія продовжила тероризувати Україну. Під атакою дронів опинився дитячий садок у Харкові. Унаслідок ворожого удару постраждали діти.

Редакційна політика сайту Главред

Пряме попадання: у Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку

01:03Війна
У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:26Війна
Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали люди

22:54Україна
У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

