Росіяни розгортають більше ППО та зброї: в ISW повідомили, з чим бореться ворог

Перехоплення українських дронів стало пріоритетною задачею для окупантів.

https://glavred.net/war/rossiyane-razvorachivayut-bolshe-pvo-i-oruzhiya-v-isw-soobshchili-s-chem-boretsya-vrag-10671617.html Посилання скопійоване

Мобільні групи ворога намагаються боротися з українськими БПЛА / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Що повідомили аналітики:

Росіяни почали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

Ймовірно, окупанти застосовують китайську систему ППО

Українські безпілотники доволі часто атакують територію країни-агресорки Росії та позиції росіян на фронті, що змушує ворога розгортати нові засоби протидії дронам. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські розробники змушені тестувати та розгортати для боротьби з дронами бойові лазери, інструменти для перерізання волоконно-оптичних кабелів та засоби радіоелектронної боротьби.

відео дня

Про це свідчать відео самих окупантів. В одному з них у кадр потрапила лазерна система ППО, якою мобільна група росіян збивала українські дрони. Ймовірно, це була китайська система Silent Hunter, яка дозволяє перехоплювати дрони на відстані більше одного кілометра.

"Російські військові блогери також опублікували відео, на якому квадрокоптер Mavic використовує свої пропелери для перерізання волоконно-оптичного кабелю українського дрона. Один із блогерів стверджує, що це відкриття було випадковим, але з того часу такий метод стали використовувати масово", - йдеться у звіті.

Атаки українських дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України успішно атакували аеродроми Енгельс у Саратовському регіоні та Дягілево у Рязанській області. Удар прийшовся по місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України.

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Раніше також повідомлялося, що у ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА.

Напередодні українські безпілотники атакували Міжнародний аеропорт Брянськ, внаслідок чого було знищено гелікоптер Мі-8 країни-агресорки Росії. Також українські дрони змогли частково пошкодити інший вертоліт - Мі-35.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред