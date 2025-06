Росіяни розгортають більше ППО та зброї: в ISW повідомили, з чим бореться ворог

Що повідомили аналітики:

Українські безпілотники доволі часто атакують територію країни-агресорки Росії та позиції росіян на фронті, що змушує ворога розгортати нові засоби протидії дронам. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські розробники змушені тестувати та розгортати для боротьби з дронами бойові лазери, інструменти для перерізання волоконно-оптичних кабелів та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це свідчать відео самих окупантів. В одному з них у кадр потрапила лазерна система ППО, якою мобільна група росіян збивала українські дрони. Ймовірно, це була китайська система Silent Hunter, яка дозволяє перехоплювати дрони на відстані більше одного кілометра.

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України успішно атакували аеродроми Енгельс у Саратовському регіоні та Дягілево у Рязанській області. Удар прийшовся по місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України.

Раніше також повідомлялося, що у ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську Тульської області прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих БпЛА.

Напередодні українські безпілотники атакували Міжнародний аеропорт Брянськ, внаслідок чого було знищено гелікоптер Мі-8 країни-агресорки Росії. Також українські дрони змогли частково пошкодити інший вертоліт - Мі-35.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.