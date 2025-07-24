Як позбутися молі: блогерка радить простий та ефективний метод

Моль не з'їсть ваш одяг, якщо ви покладете одну траву в домашню шафу.

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Як позбутися молі / колаж: Главред, фото: скріншот tiktok.com/@mama_mila

Коротко:

Личинкам молі потрібна їжа для росту і перетворення на дорослих особин

Лаврове листя - хороший натуральний засіб від комах

Відома блогерка поділилася лайфхаком, який допоможе захистити одяг від молі. Шантель Міла, більш відома в TikTok як "Мама Міла", розповіла про простий засіб, який відлякує шкідливих комах. Про це пише express.co.uk.

На її думку, перш за все, потрібно запобігти відкладанню яєць на одязі комахами. Для цього знадобиться всього одна трава.

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Личинкам молі потрібна їжа для зростання і перетворення на дорослих особин. Моль, що харчується одягом, особливо приваблює кератин - білок, що міститься в тканинах тваринного походження, а також у людському волоссі та відлущених клітинах шкіри.

Кератин міститься в таких тканинах, як кашемір, вовна, шовк, пір'я і хутро. Щоб одяг залишався неушкодженим, блогерка порекомендувала простий натуральний метод.

Вона радить покласти кілька лаврових листків у невеликий мішечок із зав'язкою і повісити його серед одягу в шафі.

Лаврове листя - хороший натуральний засіб від комах завдяки вмісту ефірних олій. Лавр містить такі речовини, як евкаліптол, який має репелентні властивості.

@mama_mila_ Say goodbye to bugs + cockroaches sneaking into your home ??️ which trick will you try first? 1. Add peppermint oil to baking soda and sprinkle it at the base of your bin 2. Place bay leaves in your pantry to keep pantry bugs away 3. You can also boil bay leaves and clove on your stovetop to make your home smell amazing 4. And you can bottle up this mix and use it as an insect repellent (it lasts around a month in a dark cupboard!) 5. And place bay leaves in your wardrobe to keep moths away Hope these quick tricks were helpful lovelies xx #mamamilastips #hometips #cleaninghacks #cleaningtips #cleaningmotivation ♬ DAISIES - Justin Bieber

Сильний гіркуватий аромат лаврового листя часто ефективно відлякує різних комах, включно з мухами і тарганами. Перед тим, як покласти лаврове листя в шафу, переконайтеся, що воно має сильний запах.

Рекомендується подрібнювати листя, щоб вивільнити більше ефірних олій.

Лавровий лист також можна покласти в пакети з борошном і цукром, щоб запобігти потраплянню в них комах.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk - це британський новинний веб-сайт, пов'язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror і Daily Star.

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