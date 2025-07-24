Хто саме схилив Трампа до жорсткішої позиції щодо РФ: FT назвали ім'я

Ще на посаді сенатора Марко Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном.

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Рубіо публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Рубіо публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам

Рубіо не відмовився від своїх цінностей

Державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до більш жорсткої зовнішньополітичної лінії щодо Росії, Китаю та Ірану. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного друга і колишнього помічника Рубіо.

На посаді сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном і американської дипломатії як сили добра у світі. Чиновник публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

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Водночас на посаді держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.

Співрозмовник видання заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв жорсткішу позицію щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели.

"Що стосується Китаю, Росії, України та Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику і підтвердження ролі Америки у світі", - заявив співрозмовник.

Це пов'язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації", - додав він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США намагаються уникнути прямої участі у війні між Росією та Україною, однак президент Дональд Трамп заявляє про намір досягти миру шляхом сили. Про це повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, на позицію президента США щодо підтримки України вдалося вплинути завдяки дипломатичній роботі та контактам із людьми з його оточення. Саме це, на думку Буданова, стало причиною змін у ставленні до України і дало змогу знайти баланс між інтересами обох держав.

Тим часом The Atlantic повідомляє, що Дональд Трамп дав російському президенту Володимиру Путіну 50 днів перед тим, як Сполучені Штати розглянуть нові санкції проти РФ. Таким чином Путіну залишили час до кінця літа, щоб продовжувати атаки на українські міста.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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