Чому 25 липня не можна працювати фізично: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 25 липня
- Що не можна робити 25 липня
- Народні прикмети і традиції
У п'ятницю, 25 липня, віряни святкують Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 25 липня
Свята Анна була дружиною Іоакима і народила Діву Марію. У канонічних Євангеліях її життя не описано, але про неї згадується в апокрифічному "Протоєвангелії Якова", яке було надзвичайно популярним у перших століттях християнства. Іоаким та Анна довгий час не могли зачати. Тоді вважалося, що безпліддя - знак Божого невдоволення. Після палких молитов перед Анною постав ангел і сповістив, що вона народить дитину, яка буде особливо благословенною. "Успіння" в церковній традиції - це тиха і мирна смерть праведника.
Що не можна робити 25 липня
Не слід відмовляти в допомозі - особливо дитині, вагітній жінці або літній людині.
Не можна фізично працювати - особливо копати, сапати, садити.
Забороняється сваритися - це день молитви і духовного натхнення.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясний і теплий день - до довгої та сухої осені;
- дощ - чекайте на сиру та похмуру осінь;
- сильний вітер - восени будуть часті бурі;
- бджоли сидять у вуликах і не вилітають - найближчими днями очікується похолодання.
У народі 25 липня носило назву Анна Зиможерка. Таку назву цей день отримав тому, що цього дня погода може "провістити" зиму. Люди уважно спостерігали за дощем, вітром, росою і сонцем, щоб зрозуміти, якою буде зима.
Іменини 25 липня
Які завтра іменини: Макар, Олександр, Анна, Іраїда.
Талісманом людини, народженої 25 липня, є сапфір. Небесний самоцвіт, який здавна ототожнювався з мудрістю і просвітленням. Сапфір обирають ті, хто прагне внутрішнього спокою, душевної рівноваги та глибокої гармонії із собою та світом.
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