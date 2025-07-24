Чому 25 липня не можна працювати фізично: яке церковне свято

У народі 25 липня носило назву Анна Зимоведиця. Таку назву цей день отримав тому, що цього дня погода може "провістити" зиму.

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25 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 25 липня

Що не можна робити 25 липня

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 25 липня, віряни святкують Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 25 липня

Свята Анна була дружиною Іоакима і народила Діву Марію. У канонічних Євангеліях її життя не описано, але про неї згадується в апокрифічному "Протоєвангелії Якова", яке було надзвичайно популярним у перших століттях християнства. Іоаким та Анна довгий час не могли зачати. Тоді вважалося, що безпліддя - знак Божого невдоволення. Після палких молитов перед Анною постав ангел і сповістив, що вона народить дитину, яка буде особливо благословенною. "Успіння" в церковній традиції - це тиха і мирна смерть праведника.

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Що не можна робити 25 липня

Не слід відмовляти в допомозі - особливо дитині, вагітній жінці або літній людині.

Не можна фізично працювати - особливо копати, сапати, садити.

Забороняється сваритися - це день молитви і духовного натхнення.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний і теплий день - до довгої та сухої осені;

дощ - чекайте на сиру та похмуру осінь;

сильний вітер - восени будуть часті бурі;

бджоли сидять у вуликах і не вилітають - найближчими днями очікується похолодання.

У народі 25 липня носило назву Анна Зиможерка. Таку назву цей день отримав тому, що цього дня погода може "провістити" зиму. Люди уважно спостерігали за дощем, вітром, росою і сонцем, щоб зрозуміти, якою буде зима.

Іменини 25 липня

Які завтра іменини: Макар, Олександр, Анна, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 25 липня, є сапфір. Небесний самоцвіт, який здавна ототожнювався з мудрістю і просвітленням. Сапфір обирають ті, хто прагне внутрішнього спокою, душевної рівноваги та глибокої гармонії із собою та світом.

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