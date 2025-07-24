Покровськ стане епіцентром важких боїв, ЗСУ можуть залишити місто: названо умову

У найближчі 60 днів на Покровськ чекає важкий час. Окупанти беруть місто в кліщі.

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Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром важких боїв / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Нацполіція

Головні тези:

За Покровськ будуть гарячі бої

Навколо міста утворюється котел

Є ризик того, що Сили оборони вийдуть із міста

У найближчі два місяці Покровськ Донецької області може стати епіцентром боїв. Тут найгірша ситуація на фронті. Якщо вона стане критичною, Силам оборони доведеться розглядати питання про вихід із міста. Таку думку озвучив військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, впродовж останнього року Покровськ і так уже є епіцентром боїв. Але якщо відкрити карту Deep State, то можна побачити той котел, який зараз вимальовується.

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"Та горловина, вона зараз ще не критична, але наближається до цього. Зараз ширина території, якою наші військові можуть пройти в місто, орієнтовно - 17 км. Це ще більш-менш нормально, але звичайно це небезпечно. Є російські безпілотники, російська авіація, але проскакувати можна і техніку підвозити, паливо, людей", - пояснив Ступак на YouTube-каналі РБК-Україна.

Покровськ / Карта deepstatemap

Якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 і менше кілометрів, це означатиме, що ЗСУ доведеться подумати про те, щоб вийти з міста. Як приклад він навів місто Вугледар. Місто ще можна було тримати, оскільки воно розташоване на висоті.

"Однак за рахунок того, що його (Вугледар, - ред.) узяли в кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати і ми зазнали там втрат", - додав Ступак.

"Без зайвої паніки, але й без зайвого ура-патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв", - заявив експерт.

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти на Покровському напрямку намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Для штурмів ворог використовує мотоцикли, а вночі - піхоту. Особливо небезпечно, коли російські ДРГ пробираються просто до Покровська - це може становити загрозу для мирних мешканців та оборонних об'єктів у місті.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Російські окупаційні війська зосередили значні сили на Покровському напрямку і намагаються штурмувати місто з трьох боків. Про це повідомив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук. За його словами, ситуація в районі Покровська вже наближається за масштабами до оборони Авдіївки або Бахмута.

Офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Ганна Київська" Артем Прибильнов заявив, що наразі бойові дії тривають не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях і в районі населеного пункту Шевченко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України ліквідують російських окупантів на Покровському та інших напрямках. У прикордонних районах Сумської області підрозділи виконали свої завдання. Проводиться робота над посиленням далекобійних ударів, ворожа логістика має суттєво постраждати.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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