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Частина українців втратять пенсії, якщо не зроблять одну дію: хто під загрозою

Альона Вороніна
24 липня 2025, 12:09
436
Частині українців, які отримують пенсію або страховку, потрібно пройти спеціальну процедуру.
Частина українців втратять пенсії, якщо не зроблять одну дію: хто під загрозою
Частина українців втратять пенсії, якщо не зроблять одну дію/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Хто з українців може втратити пенсію чи страховку, якщо не пройде ідентифікацію
  • Як цього уникнути і в які органи звертатися

Українці на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, інакше вони можуть втратити свої пенсії і страхові виплати.

Якщо не підтвердити свої дані вчасно, є ризик залишитися без коштів. Відповідне роз’яснення надали у Пенсійному фонді України.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року, були встановлені додаткові умови для виплати пенсій і страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві для двох категорій осіб:

  • які проживають на тимчасово окупованих територіях,
  • які тимчасово виїхали за кордон і перебувають за межами України.

Для цих категорій осіб потрібно кожного року до 31 грудні підтверджувати свої дані, в іншому разі є ризик втратити свої виплати.

Водночас такі вимоги не зачеплять громадян, які отримують пенсії або страховку за міжнародними договорами.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Є кілька способів, як можна пройти фізичну ідентифікацію:

  • особисто у банку чи у Пенсійному фонді,
  • онлайн на порталі ПФУ,
  • через відеозв’язок,
  • за допомогою дипломатичних установ за кордоном.
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити/ Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українцям почали недораховувати виплати пенсій – як перевірити. З роками вимоги до тривалості стажу стали жорсткішими, а сам механізм розрахунку пенсійних виплат кілька разів змінювався.

Також раніше повідомлялося, що названо прізвище, хто отримує найбільшу пенсію в Україні – майже 400 тисяч. Для порівняння, наразі українець із середньою зарплатою 18,8 тис. грн та повним стажем може розраховувати на пенсію лише у 4,7 тис. грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні. Пенсійний фонд надасть грошові виплати різним категоріям громадян України.

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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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