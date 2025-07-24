Частина українців втратять пенсії, якщо не зроблять одну дію: хто під загрозою

Ви дізнаєтеся:
- Хто з українців може втратити пенсію чи страховку, якщо не пройде ідентифікацію
- Як цього уникнути і в які органи звертатися
Українці на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, інакше вони можуть втратити свої пенсії і страхові виплати.
Якщо не підтвердити свої дані вчасно, є ризик залишитися без коштів. Відповідне роз’яснення надали у Пенсійному фонді України.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року, були встановлені додаткові умови для виплати пенсій і страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві для двох категорій осіб:
- які проживають на тимчасово окупованих територіях,
- які тимчасово виїхали за кордон і перебувають за межами України.
Для цих категорій осіб потрібно кожного року до 31 грудні підтверджувати свої дані, в іншому разі є ризик втратити свої виплати.
Водночас такі вимоги не зачеплять громадян, які отримують пенсії або страховку за міжнародними договорами.
Як пройти фізичну ідентифікацію
Є кілька способів, як можна пройти фізичну ідентифікацію:
- особисто у банку чи у Пенсійному фонді,
- онлайн на порталі ПФУ,
- через відеозв’язок,
- за допомогою дипломатичних установ за кордоном.
Пенсії в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, українцям почали недораховувати виплати пенсій – як перевірити. З роками вимоги до тривалості стажу стали жорсткішими, а сам механізм розрахунку пенсійних виплат кілька разів змінювався.
Також раніше повідомлялося, що названо прізвище, хто отримує найбільшу пенсію в Україні – майже 400 тисяч. Для порівняння, наразі українець із середньою зарплатою 18,8 тис. грн та повним стажем може розраховувати на пенсію лише у 4,7 тис. грн.
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні. Пенсійний фонд надасть грошові виплати різним категоріям громадян України.
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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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