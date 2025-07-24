РФ продовжує вбивства: Зеленський вийшов із заявою після обстрілу Харкова

Ворог здійснив абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети.

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Окупанти цинічно обстріляли Харків / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official,ДСНС України

Що повідомив Зеленський:

Окупанти атакували КАБами Харків

Серед постраждалих у місті є діти

Ворог влучив по цивільному підприємству

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар країни-агресорки Росії по Харкову. Як він повідомив у Telegram, у місті зараз надають допомогу постраждалим на місцях ударів російських КАБів.

Станом на 12:41 відомо про десятки постраждалих, серед них і діти. РФ завдала удару по Харкову двома авіаційними бомбами. Один удар – біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь.

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КАБ / Інфографіка: Главред

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати", - наголосив президент.

Зеленський додав, що на місцях залучені усі служби, які допомагають людям після атаки: лікарі, рятувальники, поліцейські.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 24 липня у Харкові прогриміли вибухи. Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці. Під завалами заблоковані люди.

Раніше, 21 липня, хмара Шахедів атакувала місто. Тоді окупаційні війська РФ нанесли удари по кількох локаціях у районі. По локації одного з прильотів пошкоджені вікна в житловому комплексі, а також дорога, трамвайні рейки та електродроти.

Напередодні, у ніч проти 15 липня, Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.

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