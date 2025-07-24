Диявол носить Прада 2: у мережу злили образи Меріл Стріп зі зйомок

"Диявол носить Prada 2" - довгоочікуване продовження хіта 2006 року "Диявол носить Prada".

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У мережі з'явилися фото зі зйомок Диявол носить Прада 2 / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Який вигляд матиме Меріл Стріп у Диявол носить Прада 2

Що буде сюжетом другої частини

Голлівудська актриса Меріл Стріп вперше з'явилася на зйомках фільму "Диявол носить Prada 2", де вона знову виконала роль культової Міранди Прістлі.

Як пише Page Six, Стріп була зображена на зйомках у Нью-Йорку, демонструючи фірмову стрижку піксі з крижаним білим волоссям, характерну для її героїні. Акторка мала шикарний вигляд у довгому світло-коричневому тренчі, фіолетовій блузці, заправленій у коричневу шкіряну спідницю з поясом, і коричневих туфлях на підборах.

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Меріл Стріп у новому фільмі / Скриншот

Стильні чорні сонцезахисні окуляри доповнювали її образ головного редактора журналу Runway.

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"Диявол носить Prada 2" - довгоочікуване продовження хіта 2006 року "Диявол носить Prada" за участю Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі - розповідає історію Прістлі про її кар'єру на тлі занепаду традиційного журнального бізнесу, повідомляє Variety.

Меріл Стріп у новому фільмі / Скриншот

У сиквелі вона битиметься з Емілі, героїнею Блант, яка тепер обіймає високопоставлену посаду в люксовій групі, чия реклама так потрібна Прістлі.

Гетевей, Блант і Туччі повертаються в сиквел разом зі Стріп. Серед новачків - Кеннет Брана (який зіграє чоловіка Прістлі), Люсі Лью, Джастін Теру і Бі Джей Новак.

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