Масовано обстріляли ТЕС: РФ хоче залишити українців без світла і тепла

У Міненерго повідомили про дроновий удар по важливому енергооб'єкту України.

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Росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН (ілюстративне)

Що повідомили в Міненерго:

Ворог наніч масовані удари по одній з ТЕС

Росіяни хочуть залишити українців без тепла та електроенергії

Ліквідація наслідків атаки триває

Під час масованої атаки на Україну, у ніч на 24 липня, країна-агресорка Росія нанесла удари по одній з українських ТЕС. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві наголосили, що станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. При цьому не уточнюється, у якому регіоні України постраждала теплова електростанція.

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В Міненерго назвали масований обстріл об'єкта цілеспрямованим актом терору та доказом геноцидальної політики агресора. Такими ударами ворог намагається залякати українців і позбавити їх світла та тепла.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Масована атака РФ на Україну 24 липня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресорка Росія, після відмови припиняти вогонь, знову атакувала цивільне населення у великих містах України. Зокрема в Одесі постраждав історичний центр.

Крім цього унаслідок ворожих ударів по Одесі зруйновано житлову 9-поверхівку. Без житла залишилися люди, які проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи. Горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з під'їздів. Є загроза обвалення конструкцій.

Також внаслідок нічної атаки дронів спалахнули пожежі у Черкасах. У місті є семеро постраждалих, які звернулися по медичну допомогу, серед них - одна дитина.

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Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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