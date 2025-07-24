Україна зможе бити по території РФ: у Німеччині заінтригували заявою про допомогу

Німецький міністр запевнив, що його країна працює над вирішенням проблем, які затримують поставки Україні.

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Які саме засоби передадуть Україні, тримають в таємниці / Колаж: Главред, фото: US Army, Вікіпедія

Що сказав Вадефуль:

Німеччина працює над пришвидшенням військової допомоги Україні

Серед озброєння буде те, яким Україна зможе бити по Росії

Україна має повне право захищатися, завдаючи ударів по території РФ

Україна буде мати засоби впливу, які дозволять захищатися від агресії Росії, зокрема за рахунок можливості "впливу на територію РФ". Про це в інтерв'ю ZEIT розповів міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що наразі темпи військової підтримки Києва не такі швидкі як би хотілося через брак коштів, а також обмежену доступність озброєння і потребу у збільшенні виробництва.

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Але міністр запевнив, що уряд Німеччини працює над вирішенням цього питання, щоб Україна могла реалізовувати своє право на самооборону. Воно, до речі, за словами Вадефуля, передбачає і використання західного озброєння задля ударів по стратегічних цілях на території країни-агресорки Росії.

"Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме можливості впливати на територію Росії. Але ми не будемо розкривати Путіну через ЗМІ, які системи озброєння ми надаємо Києву", – наголосив він.

Військова допомога Німеччини - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна незабаром отримає перші далекобійні засоби. Їхнє фінансування візьме на себе Німеччина, як і інших сотень одиниць потрібного озброєння.

Згодом стало відомо, що перший комплекс Patriot для України все ще будується і буде готовий не раніше, ніж через 6-8 місяців. А інші системи слід очікувати через кілька років.

Раніше повідомлялося, що Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно запустила власну виробничу лінію для цього озброєння.

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Про персону: Йоганн Вадефуль Йоганн Вадефуль — німецький політичний і державний діяч, депутат бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Міністр закордонних справ Німеччини від 6 травня 2025 року, пише Вікіпедія.

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