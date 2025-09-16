Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

Руслан Іваненко
16 вересня 2025, 19:11
92
Росія готує масштабні атаки, накопичуючи шахеди та розширюючи мережу баз уздовж українського кордону.
Дрон, шахед
РФ нарощує виробництво шахедів і готується до збільшення ударів по території України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Коротко:

  • РФ хоче виробляти до 4000 "шахедів" на місяць
  • Будує 11 нових локацій для запуску БПЛА

Росія нарощує темпи виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" та створює нові точки запуску вздовж українського кордону. Про це в ефірі Еспресо повідомив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

Обсяги виробництва на заводах

"В червні росіяни виробляли "шахеди" на трьох заводах в Єлабузі, іжевський "Купол" й ще одне підприємство в Тулі. В середньому ці підприємства випускали в середньому 2700 БПЛА щомісяця. Тобто, 90 "шахедів" щодоби. Відповідно, з цим проходили всі масштабні атаки росіян, коли вони накопичували кількість БПЛА і потім завдавали удару по території України", — розповів Криволап.

відео дня

Плани збільшення виробництва

За його словами, окупанти до кінця року планують вийти на виробництво понад 200 дронів на добу. Також вони активно модернізують та облаштовують інфраструктуру для запуску безпілотників, адже давно обрали "шахеди" як основну зброю повітряних атак проти України.

"До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4000 БПЛА щомісяця. І можна було б скептично до цього відноситись, втім, всі фактори вказують на те, що ці обʼєми виробництва цілком реальні й росіяни збираються на них вийти. Тобто, до кінця року вони збираються виробляти понад 200 "шахедів" на добу", — зазначив експерт.

Нові локації для запуску дронів

Криволап наголосив, що росіяни будують додатково 11 локацій навколо кордону з Україною для запуску та зберігання безпілотників.

"Ці локації вони збираються використовувати й для того, щоб зберігати там "шахеди" під землею у закритих сховищах й проводити значну більшу кількість пусків. Якщо зараз вони проводять пуски з 6-7 локацій, то до цього вони збираються додати ще 11 таких локацій. Тобто, удари по території України стануть потужнішими й масштабнішими. Росіяни давно вибрали "шахеди" як основну свою зброю для повітряних атак України", — підсумував Криволап.

Росія готує нову стратегію: скільки 'Шахедів' ворог планує випускати щомісяця
Шахед / Інфографіка: Главред

Оцінка Інституту вивчення війни

Атаки Росії по Україні свідчать про небажання російського керівництва завершувати війну та зупиняти агресію. Таку оцінку подає у своєму новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти відзначають, що Москва послідовно нарощує ударні спроможності від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та істотно посилила атаки після двосторонніх переговорів України та Росії у Стамбулі 15 травня 2025 року.

На думку аналітиків, відмова Кремля від пропозицій про припинення вогню лише підтверджує небажання Путіна йти на компроміс.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою і продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", — йдеться у звіті ISW.

Атаки РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, пізно ввечері 14 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.

У ніч на 15 вересня армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій області загинула одна людина, двоє - поранені. Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах у регіоні.

На Дніпропетровщині пошкоджено транспортне підприємство, медзаклад, ліс і житлові будинки. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні.

Читайте також:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:21Синоптик
Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:12Світ
Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

Останні новини

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

Реклама
19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

Реклама
16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

16:35

На вершині не iPhone: названо найпопулярніші смартфони у світі

16:24

"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

16:16

Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей новини компанії

16:15

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

16:04

У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

16:03

Золота скоринка мрії: що перетворює картоплю на справжній шедеврВідео

15:57

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

15:56

У США помер популярний американський актор

15:54

Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

15:46

Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

15:20

Як правильно вітатися на похороні: священник пояснивВідео

15:19

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому досягненняВідео

15:12

Хіт сезону: дерева, які обов'язково саджати восени для яскравої весниВідео

Реклама
15:03

ЄС відклав ухвалення 19-го пакета санкцій: у Зеленського назвали причину

14:51

НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів - експерт про скандал з "Арчер"

14:49

Такі носили лише дворяни - які прізвища видають шляхетне походження

14:35

"Наш роман триває": Костянтин Грубич висловився про Пугачову

14:35

Де дев’ятка серед шісток: лише найуважніші знайдуть відповідь всього за 7 секунд

14:34

Вчителям у 2026 році підвищать зарплати: скільки вони будуть отримувати

14:29

Розберуть зі столу першою: рецепт дуже смачної гарячої закуски

14:20

Буде кров, піт, бруд: як виконавець хіта "Червона рута" дізнався про мобілізацію сина

14:12

Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі СШАВідео

14:11

Точно пролежить до весни: який овоч потрібно зберігати поруч із картоплеюВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти