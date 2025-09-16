Росія готує нову стратегію: скільки 'Шахедів' ворог планує випускати щомісяця

Росія готує масштабні атаки, накопичуючи шахеди та розширюючи мережу баз уздовж українського кордону.

РФ нарощує виробництво шахедів і готується до збільшення ударів по території України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

РФ хоче виробляти до 4000 "шахедів" на місяць

Будує 11 нових локацій для запуску БПЛА

Росія нарощує темпи виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" та створює нові точки запуску вздовж українського кордону. Про це в ефірі Еспресо повідомив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

Обсяги виробництва на заводах

"В червні росіяни виробляли "шахеди" на трьох заводах в Єлабузі, іжевський "Купол" й ще одне підприємство в Тулі. В середньому ці підприємства випускали в середньому 2700 БПЛА щомісяця. Тобто, 90 "шахедів" щодоби. Відповідно, з цим проходили всі масштабні атаки росіян, коли вони накопичували кількість БПЛА і потім завдавали удару по території України", — розповів Криволап. відео дня

Плани збільшення виробництва

За його словами, окупанти до кінця року планують вийти на виробництво понад 200 дронів на добу. Також вони активно модернізують та облаштовують інфраструктуру для запуску безпілотників, адже давно обрали "шахеди" як основну зброю повітряних атак проти України.

"До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4000 БПЛА щомісяця. І можна було б скептично до цього відноситись, втім, всі фактори вказують на те, що ці обʼєми виробництва цілком реальні й росіяни збираються на них вийти. Тобто, до кінця року вони збираються виробляти понад 200 "шахедів" на добу", — зазначив експерт.

Нові локації для запуску дронів

Криволап наголосив, що росіяни будують додатково 11 локацій навколо кордону з Україною для запуску та зберігання безпілотників.

"Ці локації вони збираються використовувати й для того, щоб зберігати там "шахеди" під землею у закритих сховищах й проводити значну більшу кількість пусків. Якщо зараз вони проводять пуски з 6-7 локацій, то до цього вони збираються додати ще 11 таких локацій. Тобто, удари по території України стануть потужнішими й масштабнішими. Росіяни давно вибрали "шахеди" як основну свою зброю для повітряних атак України", — підсумував Криволап.

Шахед / Інфографіка: Главред

Оцінка Інституту вивчення війни

Атаки Росії по Україні свідчать про небажання російського керівництва завершувати війну та зупиняти агресію. Таку оцінку подає у своєму новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти відзначають, що Москва послідовно нарощує ударні спроможності від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та істотно посилила атаки після двосторонніх переговорів України та Росії у Стамбулі 15 травня 2025 року.

На думку аналітиків, відмова Кремля від пропозицій про припинення вогню лише підтверджує небажання Путіна йти на компроміс.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою і продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", — йдеться у звіті ISW.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

