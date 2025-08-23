Рус
РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

Ангеліна Підвисоцька
23 серпня 2025, 00:50
18
Олег Жданов заявив, що регулярні обстріли можуть поновитися найближчим часом.
РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак
РФ готується до атак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Що відомо:

  • РФ готується до нових ракетних ударів
  • "Пауза" в атаках була пов'язана з переговорами з Трампом

Найближчим часом можуть відновитися регулярні масовані удари по Україні. Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що РФ зменшила темп обстрілів лише через переговорний процес і зустріч Путіна з Дональдом Трампом. Усе це стало так званим стримувальним фактором.

відео дня

"Путін хотів, щоб йому Трамп не міг сказати - ти ж агресор, навіщо ти б'єш по Україні? А зараз Путін намагатиметься якомога частіше наносити подібні удари. Тим більше що вони накопичили трохи і "Шахедів", і ракет", - переконаний Жданов.

звідки запускають ракети по Україні, ракети
Ракети, якими РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Путін, як і раніше, хоче домогтися капітуляції України.

"Вони думають, що таким чином посилюють свою переговорну позицію. А з іншого боку, Путін намагатиметься якомога більше захопити наші території до того моменту, коли Трамп нарешті зрозуміє, що треба тиснути на Росію, а не просто обіцяти", - додав Жданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня Росія вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. У результаті атаки по підприємству є серйозні руйнування і жертви.

Також цієї ночі РФ масовано атакувала Львів. Унаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами в місті одна людина загинула, дві - травмовані.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 21 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. З них 574 дронів і 40 ракет.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов ракетний удар
