РФ атакувала Львів ракетами та дронами: зʼявилося фото влучання

Внаслідок ворожої атаки постраждали люди.

РФ вдарила по Львові ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У Львові пролунали вибухи

Місто опилилося під атакою ракет та дронів

Внаслідок ворожого удару у Львові пошкоджено будинки

У ніч на 21 серпня російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. У Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Про перші наслідки атаки повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram-каналі

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили близько третьої ночі через загрозу ворожих безпілотників та пуски крилатих ракет з авіації.

О 03:58 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російський безпілотник зафіксували на Золочівщині, згодом – біля Винників, після чого спрацювала ППО та пролунала серія вибухів.

О 06:05 він повідомив, що на Львів летить крилата ракета, а мешканці Львова у соцмережах повідомили про гучні вибухи.

"Відбій. Дуже непроста ніч. Дякую нашим оборонцям неба. Зараз контактую з профільними службами. Всі деталі згодом", – написав Максим Козицький.

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки ворожого удару на місто.

За його словами, РФ вдарила по вулиці, яка місяць тому теж була під ворожою атакою. Внаслідок удару російських окупантів постраждали люди.

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку „Шахедами" та ракетами. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", — зазначив він.

Наразі всі служби працюють на місці.

Крім того, є інформація про загоряння в інших місцях.

UPD:Козицький уточнив, що внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані.

"Пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють всі профільні служби", - написав голова ОВА.

Удар по Львову / фото: t.me/andriysadovyi

Масований удар по Україні - реакція ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко відреагував на масований удар Росії по Україні.

"З воєнної точки зору атаки взагалі не мають жодного сенсу. Війну Росія не виграє, тил не зламає, на поле бою це не вплине. Просто бажання вбивати і кошмарити цивільних. Втім, знову ж таки, це не вплине на війну ніяк", - написав Коваленко.

Він наголосив, що на російського диктатора Володимира Путіна потрібно тиснути, адже його поведінка коригується виключно через тиск.

"Трамп вже звузив його поле для маневру, потрібно ще попрацювати. Інакше ось такі тупі удари продовжаться", - підкреслив голова ЦПД.

Нагадаємо, 20 серпня ввечері моніторингові канали попереджали про велику загрозу ударів по Києву. Повідомлялося, що ворог може застосувати не лише дрони, а й ракети.

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня російські окупанти вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. На місці працюють рятувальні служби. Внаслідок російскьої атаки у Мукачевому постажадали 12 людей.

Днем раніше окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Цей цинічний обстріл вкотре був спрямований проти мирного населення.

