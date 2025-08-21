Рус
РФ вдарила по великій американській компанії в Мукачево: що там виготовляли

Маріна Фурман
21 серпня 2025, 10:21
1874
Це не перша атака Росії на американське підприємство в Україні.
Мукачево
Росіяни вдарили по підприємству в Мукачево / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Закарпатська обласна прокуратура

Основне:

  • Ворог 21 серпня атакував ракетами Мукачево
  • Російська ракета влучила по великій американські компанії
  • Внаслідок удару постраждали люди

Країна-агресор Росія у ніч на 21 серпня завдала комбінованого удару по Україні. Одна з ворожих ракет вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

Він підкреслив, що внаслідок атаки по підприємству є серйозні руйнування та жертви.

відео дня

"Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною або військовими. Жодної військової логіки або необхідності, тільки терор проти людей, бізнесу і нормального життя в нашій країні", — написав він.

Міністр нагадав, що це не перша атака Росії на американське підприємство в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього 2025 року.

Сибіга вкотре наголосив, що Україна готова докласти всіх зусиль для наближення миру.

"Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія та тристоронньому форматі Україна-США-Росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії. Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки від партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників", - написав він.

Міністр додав, що нічні обстріли ще раз показали: Україні терміново потрібні додаткові системи ППО та перехоплювачі.

Удар по Мукачево - що відомо

Рятувальники ДСНС уточнили, що попередньо, 15 людей постраждали внаслідок обстрілу на Закарпатті.

"Виникла масштабна пожежа, площею близько 7 тис. кв. м. На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наразі Закарпатська обласна прокуратура фіксує наслідки ворожого обстрілу міста Мукачево.

У прокуратурі уточнили, що російські окупанти близько 04:40 ранку завдали ракетного удару по Закарпатті. Попередньо, ворог спрямував на місто дві ракети типу "Калібр".

"На місці події працюють усі правоохоронні органи. Прокурори, слідчі СБУ та нацполіції збирають докази, опитують свідків та фіксують пошкодження цивільної інфраструктури", - написали у відомстві.

РФ вдарила по великій американській компанії в Мукачево: що там виготовляли
Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня російські окупанти вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. На місці працюють рятувальні служби. Внаслідок російської атаки постажадали люди.

Також цієї ночі РФ масовано атакувала Львів. Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у місті одна людина загинула, дві – травмовані.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 21 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. Із них 574 дронів та 40 ракет.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГСЧС Мукачево атака дронів Ракетна атака на Україну Андрій Сибіга
