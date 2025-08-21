Масована атака на Україну: РФ запустила 574 дрони та 40 ракет, деталі

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях.

РФ запустила по Україні 614 засобів повітряного нападу

Серед них були 574 дронів та 40 ракет

ППО вдалось збити 546 ворожих дронів та 31 ракету

У ніч на 21 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. Із них 574 дронів та 40 ракет. Про це повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що дрони та ракети запускались із різних напрямків. Так:

574 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл – РФ;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл – РФ;

19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл – РФ;

14 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;

1 ракета невстановленого типу із Криму.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито чи подавлено 577 повітряних цілей:

546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет Калібр.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - додали в Повітряних силах.

Скільки цілей збила ППО / фото: Повітряні сили

Які запаси ракет у Росії

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран розповів, що у росіян є певний запас ракет, сформований за минулий рік, яким вони зараз користуються. Однак, скільки ракет вони можуть собі дозволити випустити і витратити — питання відкрите.

"Ракети, які вони запускають по Києву, Харкову чи Кривому Рогу, ми це бачимо. Але є ще фінансова сторона питання: кожна ракета списується у бухгалтерії військової частини, її вважають витраченою, і потрібно купувати нову. Це коштує грошей", - наголосив він.

Якими ракетами РФ завдає ударів / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на 21 серпня російські окупанти вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. На місці ракетного удару спалахнула пожежа. Крім того, внаслідок атаки постражадали 12 людей.

У Львові під час повітряної тривоги також було чутно вибухи. РФ вдарила по вулиці, яка місяць тому теж була під ворожою атакою. Внаслідок удару російських окупантів постраждали люди.

Варто додати, що у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Обстріл укотре був спрямований проти мирного населення.

