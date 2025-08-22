США можуть з повітря прикрити коаліцію: ЗМІ про вироблення гарантій для України

Політичний блок під керівництвом Андрія Єрмака займається розробкою нормативної бази, яка практично нагадує статтю 5 Статуту НАТО.

https://glavred.net/ukraine/ssha-mogut-s-vozduha-prikryt-koaliciyu-smi-o-vyrabotke-garantiy-dlya-ukrainy-10691927.html Посилання скопійоване

Андрій Єрмак провів переговори з Марко Рубіо / Колаж: Главред, фото: Андрій Єрмак

Головне:

Йде розробка нормативної бази, що нагадує статтю 5 Статуту НАТО

Обговорюються компоненти постачання зброї та обміну розвідданими

Держсекретар США Марко Рубіо і глава Офісу президента України Андрій Єрмак, за участю також представників Європи обговорили механізми гарантій безпеки для України.

Було виділено дві робочі підгрупи - політико-юридичну та військову. Їхнє завдання - до кінця наступного тижня доопрацювати остаточний проєкт безпекової моделі, повідомляє Суспільне.

відео дня

Політичний блок під керівництвом Андрія Єрмака займається розробкою нормативної бази, що практично нагадує статтю 5 Статуту НАТО, з чіткими алгоритмами реакції на агресію.

Військовий блок, який уже близький до завершення, курирує секретар РНБО Рустем Умеров, головком ЗСУ Олександр Сирський та інші представники оборонного відомства. Він включає компоненти про постачання зброї, фінансову допомогу, обмін розвідданими, проведення військових навчань і місій.

Діє формат "Коаліції рішучих" і контактної групи у форматі Рамштайн, у якій обговорюють, які країни і в якому обсязі зможуть поетапно розміщувати на українській території військові контингенти після стійкого припинення вогню.

/ Главред

Як підкреслило джерело, для України вкрай важлива наявність "механізму back stop" - екстреної допомоги, насамперед, повітряного прикриття з боку США. Хоча Вашингтон прямо виключив розміщення військ, він готовий розглянути інші варіанти підтримки.

Подальші кроки

Напрацювання рамкового документа завершиться до кінця наступного тижня. Потім відбудеться етап офіційного оформлення і ратифікації. Це, ймовірно, будуть двосторонні договори з парламентським затвердженням, що включають військові, фінансові та розвідувальні зобов'язання.

Гарантії для України: що говорять у ЗСУ

Росія, як держава-агресор, систематично порушує домовленості про припинення вогню незалежно від формату. На думку підполковника Максима Жоріна, заступника командира Третьої штурмової бригади, єдиною реальною гарантією безпеки для України може стати присутність військових США або НАТО на лінії зіткнення.

Він наголосив, що з 2014 року жодне перемир'я не призвело до стійкого миру - ні участь міжнародних організацій, ні миротворчі місії, ні підписані угоди не втримали Росію від порушень. "Будь-яка пауза - це лише тимчасовий перепочинок, але не реальне припинення війни", - зазначив Жорін.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Інші новини:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред