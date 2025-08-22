Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"

Американський президент дав російському диктатору два тижні.

Трамп розлютився через дії Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Про що говорив Трамп:

Трамп незадоволений через удари РФ по американському заводу в Україні

Трамп змушує Путіна сісти за стіл переговорів з Україною

Трамп дав Путіну два тижні і погрожує ухваленням важливого рішення

Президент США Дональд Трамп заявив, що він незадоволений через ракетні удари РФ по американському заводу в Україні. Він дав російському диктатору Володимиру Путіну два тижні перед можливими наслідками для РФ. Відео із заявами Трампа вже розлетілися в Мережі.

Трамп хоче, щоб Путін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому американський лідер поки що не знає, що він робитиме, якщо диктатор не сяде за стіл переговорів.

"Якщо для цього є причини, я це зрозумію; я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч, це буде цікаво побачити, а якщо ні, то чому вони не провели зустріч? Тому що я сказав їм провести зустріч", - сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що за два тижні ухвалить якесь рішення. Однак подробиць він не розкрив.

"Подивимося, що буде. Я думаю, що через два тижні ми дізнаємося, яким шляхом я рухаюся, тому що я збираюся піти тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким ... Я ухвалю дуже важливе рішення через два тижні, якщо війна в Україні не буде врегульована. Подивимося, чи введемо ми масивні санкції, чи не будемо нічого робити", - наголосив Трамп.

Американський лідер також взяв до рук фото з Путіним і натякнув на те, що в нього може з'явитися можливість приїхати на Чемпіонат світу з футболу, що відбудеться 2026 року.

"Він може приїхати, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося про те, що Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов'язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

