РФ обстріляла Київ балістикою: двоє загиблих та пошкоджені склади

Коротко:
- Двоє людей загинули в Дарницькому районі Києва
- У Подільському районі пошкоджено складське приміщення
- Удар тривав хвилями понад три години
У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами, у місті діяв червоний рівень небезпеки. Пошкодження зафіксували щонайменше у двох районах.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, про смертельні наслідки стало відомо після серії вибухів у місті.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинули дві людини. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні адміністрації о 06:13.
Зазначалося, що в Дарницькому районі фіксуються наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.
У Подільському районі пошкодження зазнало складське приміщення.
Мер Києва Віталій Кличко окремо повідомляв про влучання на територію нежитлової забудови в Оболонському районі та по складах на Подолі. Екстрені служби виїжджали на всі місця падіння уламків.
За словами Кличка, у Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучення на територію нежитлової забудови.
"У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. Виявлено тіла двох загиблих", - повідомив мер.
Оновлено. За словами Кличка, у Подільському районі, внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.
Оновлено. Внаслідок російської атаки загинулид дві людини, ще двох вдалось врятувати, повідомили у ДСНС Києва.
- Дарницький район: на території гаражного кооперативу ліквідовано пожежу на площі 200 кв. м. Під час гасіння виявлено тіла двох загиблих. Ще 2 людини вдалось врятувати.
- Подільський район: виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.
На місцях працюють всі відповідні служби.
Перші сповіщення про швидкісні цілі на столицю Повітряні сили ЗСУ оприлюднили о 03:12, і далі протягом чверті години загроза повторювалася щонайменше чотири рази - зі сходу, з півночі та з боку Обухова й Українки. Паралельно балістику фіксували в Запоріжжі, на Харківщині та в напрямку Дніпра, а о 03:21 військові попереджали про швидкісну ціль на заході Донеччини.
Після короткої паузи характер атаки змінився. Приблизно з 04:40 військові почали відстежувати крилаті ракети, які заходили з півночі від Запоріжжя та з Миколаївщини й тягнулися через Дніпропетровську та Кіровоградську області вглиб країни, а на Запорізьку область скидали КАБи.
Близько 05:11 над Києвом знову фіксували балістичні ракети, причому йшлося одразу про кілька цілей.
Окремим напрямком удару стали реактивні дрони. Їхні маршрути пролягали через Сумську та Чернігівську області, а потім - на Київську. Пізніше реактивні БПЛА фіксували також у Черкасах.
Головною ж мішенню ранкових хвиль стала Полтавщина. Крилаті ракети послідовно пролітали через Чутове, Машевку, Нові Санжари, Диканьку та Велику Багачку, а Кременчук військові наводили на курс щонайменше шість разів - остання група ракет прямувала туди вже о 06:26.
Детальніше про нічний наліт РФ на Україну читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.
Як писав Главред, монітори повідомляли про підготовку окупантів до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Серед пріоритетних цілей називалася критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області. Удар армія РФ приурочила до дня народження російського диктатора - 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 74 роки.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрили. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.
Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.
Увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.
4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.
2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.
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Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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