РФ обстріляла Київ балістикою: двоє загиблих та пошкоджені склади

Росія завдавала ударів по столиці балістичними ракетами, а потім розширила атаку хвилями крилатих ракет і реактивних дронів на половину країни.

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Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Двоє людей загинули в Дарницькому районі Києва

У Подільському районі пошкоджено складське приміщення

Удар тривав хвилями понад три години

У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами, у місті діяв червоний рівень небезпеки. Пошкодження зафіксували щонайменше у двох районах.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, про смертельні наслідки стало відомо після серії вибухів у місті.

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"На жаль, внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинули дві людини. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні адміністрації о 06:13.

Зазначалося, що в Дарницькому районі фіксуються наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.

У Подільському районі пошкодження зазнало складське приміщення.

Мер Києва Віталій Кличко окремо повідомляв про влучання на територію нежитлової забудови в Оболонському районі та по складах на Подолі. Екстрені служби виїжджали на всі місця падіння уламків.

За словами Кличка, у Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучення на територію нежитлової забудови.

"У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. Виявлено тіла двох загиблих", - повідомив мер.

Оновлено. За словами Кличка, у Подільському районі, внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

Оновлено. Внаслідок російської атаки загинулид дві людини, ще двох вдалось врятувати, повідомили у ДСНС Києва.

Дарницький район: на території гаражного кооперативу ліквідовано пожежу на площі 200 кв. м. Під час гасіння виявлено тіла двох загиблих. Ще 2 людини вдалось врятувати.

Подільський район: виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.

На місцях працюють всі відповідні служби.

Перші сповіщення про швидкісні цілі на столицю Повітряні сили ЗСУ оприлюднили о 03:12, і далі протягом чверті години загроза повторювалася щонайменше чотири рази - зі сходу, з півночі та з боку Обухова й Українки. Паралельно балістику фіксували в Запоріжжі, на Харківщині та в напрямку Дніпра, а о 03:21 військові попереджали про швидкісну ціль на заході Донеччини.

Після короткої паузи характер атаки змінився. Приблизно з 04:40 військові почали відстежувати крилаті ракети, які заходили з півночі від Запоріжжя та з Миколаївщини й тягнулися через Дніпропетровську та Кіровоградську області вглиб країни, а на Запорізьку область скидали КАБи.

Близько 05:11 над Києвом знову фіксували балістичні ракети, причому йшлося одразу про кілька цілей.

Окремим напрямком удару стали реактивні дрони. Їхні маршрути пролягали через Сумську та Чернігівську області, а потім - на Київську. Пізніше реактивні БПЛА фіксували також у Черкасах.

Головною ж мішенню ранкових хвиль стала Полтавщина. Крилаті ракети послідовно пролітали через Чутове, Машевку, Нові Санжари, Диканьку та Велику Багачку, а Кременчук військові наводили на курс щонайменше шість разів - остання група ракет прямувала туди вже о 06:26.

Детальніше про нічний наліт РФ на Україну читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, монітори повідомляли про підготовку окупантів до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Серед пріоритетних цілей називалася критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області. Удар армія РФ приурочила до дня народження російського диктатора - 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 74 роки.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрили. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Увечері в неділю, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені. За даними ДСНС, внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.

4 жовтня в Києві пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно.

2 жовтня РФ атакувала Харків КАБами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Один із ворожих КАБів влучив у житловий будинок.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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